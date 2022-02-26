萬通保險　終身年金先鋒　開拓藍海市場

獎項：最佳年金產品



港人愈來愈長壽，平均壽命為全球之冠，因此，必須提早妥善為退休規劃，方可應對「壽命」這「未知數」會引致的財務風險。作為本港年金市場先鋒，萬通保險國際有限公司（下稱萬通保險）的旗艦產品「萬通終身年金」兼具退休保障、資產增值及財富傳承的特點，憑藉三合一的優勢，連續4年於「優秀保險企業大獎」獲評選為「最佳年金產品」。



隨著港人預期壽命不斷延長的趨勢，年金產品近年成爲城中熱話。萬通保險創新營銷品牌副主管葉偉傑表示：「我們一直以客戶的需要為先，早於廿年前經過對香港人口結構變化進行深入分析後，了解到港人的預期壽命有不斷延長的趨勢，加上當時缺乏可以真正解決『長壽』這happy problem的保險方案，因此『年金計劃』成為保險市場的一片『藍海』，發展潛力龐大。就此，我們於2002年率先推出全港首個終身年金計劃，計劃的核心價值就是提供不設派發期限的年金，令客戶於退休後享有『一世有糧出』的安心保障，直至百年歸老。」萬通保險多年來持續優化其年金產品，致力履行讓客戶退而無憂的承諾。

▲ 萬通保險創新營銷品牌副主管葉偉傑表示：「萬通保險多年來持續優化其年金產品，致力履行讓客戶退而無憂的承諾。」

終身年金應對壽命「未知數」



現時，市面上所提供的退休計劃大致分兩大類，一種為真正的年金計劃，於受保人退休後每月提供年金收入，不設派發期限，直至受保人百年歸老；而另一種則為受保人於指定期内分期支付保單所累積的金額，一般為10年、20年不等，由於此類計劃未能提供長享長有的年金收入，實難以保障長壽的風險。



葉偉傑續說：「『退休』是人生中的『已知』，可是，壽命卻是個『未知』，透過保證終身派發的年金計劃，能有效避免因長壽而出現坐食山崩，觸及退休儲備臨界點的危機。」



「萬通終身年金」提供多達11款終身年金權益選擇，市場獨有，全面照顧客戶個人化的退休規劃需要，多元化的權益選擇包括可供夫婦共享的年金選項，即使其中一方離世，另一方仍可繼續收取年金，直到百年歸老。計劃亦設有「遞增終身年金」的選項，受保人所收取的年金金額會每兩年遞增5%，有助對抗通脹。另外，亦提供高達125%現金價值回奉保證的選擇，即使於年金期中途身故，計劃亦會繼續將餘額派發予指定受益人，保證整體年金總收入，於任何情況下亦不會低於125% 現金價值。而「危疾雙倍年金」則會於受保人在年金期患上指定危疾時，包括非初期癌症、心臟病、腎衰竭及中風，又或需接受冠狀動脈（迴接）手術，每月年金會以雙倍計算，長達60個月，以舒緩經濟壓力；於雙倍年金期過後，仍可繼續每月收取年金。



一個方案 三重功能 多代受惠



「近年財富傳承的概念愈來愈盛行，萬通保險率先將財富傳承的功能融入『萬通終身年金』，提供自主資產分配的靈活彈性，讓客戶可以選擇將保單內的現金價值全數行使年金供自己享用，又或只行使部分，將餘下的現金價值於保單繼續滾存，並可透過轉換受保人的靈活安排，將財富直接傳承，令自己和後代都可享終身年金。計劃不設轉換受保人次數的上限，以一份『萬通終身年金』，便可實現資產增值、退休規劃和財富傳承三大財務策劃目標。」葉偉傑說。



打造完美退休規劃方程式 盡享人生下半場



對於退休規劃，葉偉傑建議應注意三個關鍵環節：一、提前規劃——因為財富越早累積，時間的複利效果就越可觀。二、應對好長壽風險——隨著平均壽命不斷延長，必須確保退休後擁有穩定且可持續的現金流，應付漫長的退休生活。三、保障全面——退休後的醫療費用支出將成為退休規劃的一部分，所以必須及早準備好保障額足夠的醫療保障和承保範圍全面的危疾保障來抵禦人生中的不確定性。及早為退休作好規劃，人生「下半場」自可過得更精彩。

▲ iMoney智富執行主編柯慧琳（右）頒發獎項予萬通保險首席財務總監戴曙燕。

（特約）