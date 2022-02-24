【新股IPO】北京第四範式再遞交上市申請

北京第四範式智能技術再次遞交主板上市申請，並由高盛、中金公司為聯席保薦人。北京第四範式是一家人工智能軟件公司，專注於提供以平台為中心的人工智能軟件，使企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用；曾於去年8月首次遞交上市申請。

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灼識諮詢報告顯示，以2020年收入計，北京第四範式在中國以平台為中心的決策類人工智能市場（人工智能市場中的一個細分領域）佔據最大市場份額。自研的自動機器學習算法更是世界上最前沿的自動機器學習算法之一。

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根據北京第四範式初步招股文件顯示，公司於2018年至2020年經營虧損分別為約3.36億、5.51億及5.6億元人民幣；截至2020年9月30日止九個月及2021年9月30日止九個月經營虧損分別4.41億及9.95億元人民幣。

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記者：張以正