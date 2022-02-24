  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】北京第四範式再遞交上市申請

股樓投資 18:55 2022/02/24

分享：

北京第四範式智能技術再次遞交主板上市申請，並由高盛、中金公司為聯席保薦人。北京第四範式是一家人工智能軟件公司，專注於提供以平台為中心的人工智能軟件，使企業能夠開發其自有的決策類人工智能應用；曾於去年8月首次遞交上市申請。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股

    點擊圖片放大
    +10
    +9


灼識諮詢報告顯示，以2020年收入計，北京第四範式在中國以平台為中心的決策類人工智能市場（人工智能市場中的一個細分領域）佔據最大市場份額。自研的自動機器學習算法更是世界上最前沿的自動機器學習算法之一。

【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元【見下頁】

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

根據北京第四範式初步招股文件顯示，公司於2018年至2020年經營虧損分別為約3.36億、5.51億及5.6億元人民幣；截至2020年9月30日止九個月及2021年9月30日止九個月經營虧損分別4.41億及9.95億元人民幣。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移
 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股

上一篇文章

【公屋裝修】 一家三口喜獲派公屋 花33萬裝修380呎單位 全屋走日系風格 半開放式廚房增空間感

下一篇文章

【理財智慧】 幫子女買自願醫保都扣到稅？ 一文了解受益人、投保人、持有人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【2022預算案】放寬按揭保險門檻　買樓最低月入要幾多？
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款