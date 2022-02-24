【運動熱潮】盤點2021最具人氣運動　行山排首位

▲ 有運動品牌回顧2021年本港最具人氣的運動，首位是行山。（資料圖片）

本港的運動風氣愈來愈盛行，在疫情緩和時，不少港人亦趁假日外出運動。美國智能健身及生活用品品牌RENHPO整合Google數據，回顧2021年本港最具人氣的運動。

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第一名：行山

行山的平均搜尋量高達2.9萬，疫情雖然令港人無法外遊，但令更多城市人發掘香港的自然之美。除了像山頂、龍脊、鶴咀等適合一家同樂的行山路線外，香港亦有像大東山般難度較高的行山路線。

第二名：足球

足球一直是香港的人氣運動項目，平均搜尋量達2.1萬，即使疫情亦未能動搖其人氣程度。

第三名：羽毛球

平均搜尋量達1.5萬的羽毛球，雖然在所有球類項目中，球速最快的運動，但只需調整擊球點與揮拍力度，羽毛球亦可以較為緩慢的節奏進行，因此同樣適合喜愛休閒娛樂的人士參與。

第四名：籃球

籃球的搜尋量亦達7,100。在假日，室內籃球場與街場更充滿大量籃球迷互相切磋球技，而本地的籃球甲組聯賽和學界籃球更是多年來矚目的傳統體育盛事。

第5名：瑜珈

近年全世界掀起一股瑜伽熱潮，傳統與新式瑜伽（如空中瑜伽）在香港同樣深受大家喜愛，令其平均搜尋量達6,800。瑜伽不但能鍛鍊柔軟度、促進血液循環，更能令人在居家隔離期間減壓養心、緩和焦慮不安的心情。

第6名：健身

隨着健身文化在香港日漸普及，令健身以平均搜尋量5,100，躋身第6位。即使疫情肆虐，香港的健身房數目卻不跌反升，遍佈全港，可見健身已經成為眾多港人生活中不可或缺的一部分。

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責任編輯：葉泳珊