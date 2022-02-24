【室內設計】火炭榕翠園935平方呎大單位 自設時尚居酒屋及歐陸特色牆

是次介紹位於火炭榕翠園的三房連主人套房及工人套房大單位，實用面積935平方呎。戶主一家包括業主夫婦、一位幼兒及一位長輩。單位位處低層2樓，可盡情飽覽露台外的翠綠樹林，室內布置相應地大量運用原木色，家俬方面亦偏向簡約風格，令整體感覺更為統一。

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進屋後映入眼簾的飯廳位置，是一個家庭式居酒屋的幽雅環境。戶主嗜好杯中物，高櫃近玄關位置特設一個酒杯吊架，而且未有採用玻璃展示櫃包圍，方便戶主晚餐後隨時即興暢飲一番。高櫃內的飾物格及櫃頂都裝有滲燈，關掉餐枱上的吊燈，即可化身時尚居酒屋。戶主本身喜愛大自然，餐枱與餐枱椅選用了實木家俬，與客廳的淡色Tiffany Blue梳化和原木色簡約電視櫃，風格頗為匹配。

細心設計 貼合戶主所需

飯廳旁的廚房門與走廊彼此相鄰，設計師為增強美感，特意加設了一道走廊門，並讓兩道門的高度及外觀風格保持一致。兩道門一面的牆身，貼上了木紋磚牆紙，並一直伸延到客廳，令客廳和飯廳的格調更為統一。

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大門旁邊有一道弧型玻璃磚牆，屬屋苑獨有設計，然而其外形不規則之餘亦不算美觀。設計師Sita於是在該磚牆前方，巧妙地設置了一個半身高的訂造鞋櫃，再配合一片掛簾將磚牆完全遮掩。弧型位置安裝了一支掛衣通，以便物盡其用這個狹小空間。

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戶主夫婦皆為年輕人，可接受較為活潑大膽的用色，這一點在主人房套廁的設計中可以反映出來。主廁內設有浴缸，皆因戶主極愛浸浴，浴缸上更設有一幅歐陸色彩的特色牆，讓人感覺猶如置身異地浴場般浸浴。主廁地板鋪上了木紋磚，與睡房的設計相呼應，感覺更顯溫暖柔和。

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客廁的圖則和主廁接近，不過洗澡位置就改用企缸設計，並同樣設有一幅特色牆。牆身上方鋪滿了灰色花磚，相比主廁的歐陸風格，客廁看上去會相對素色，較能讓家中長者接受。為彌補素色磚感覺較為單調的缺點，設計師特別採用了3款不同尺寸及花紋的磚，以加強整體層次感。

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將翠綠園林帶入主人房

考慮到戶主夫婦及幼兒都會同睡，主人房中央設有一張豪華大床。全屋最富特色的位置，可說是毗鄰大床的弧型落地玻璃大窗，設計師在大窗旁加設儲物地台，戶主閒時可以寫意地安坐地台上，欣賞窗外的園林美景。主廁門將衣櫃一分為二，設計師特意讓衣櫃和主廁門的綫條和木色設計保持一致，配合另一邊牆身設計相近的木紋牆紙，令三者看上去更有連貫性，整個主人房亦更富大自然氣息。

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▲ 裝修平面圖

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裝修費用 清拆工程：47,000元 水電工程：39,000元 泥水工程：98,000元 油漆工程：79,000元 木工、雜項工程：48,000元 傢俬：169,000元 裝修工程總價：480,000元

圖片來源：Sita Liu Home Design

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責任編輯：嚴浩文