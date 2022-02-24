【職場熱話】返工受氣是必然？ 上司嚴以待人寬以律己 常推卸工作予下屬 打工仔感不滿網上吐苦水

打工仔最期望當然是有個好上司，關係融洽又能在職場上好好發揮。但若然遇著惡頂上司，恐怕每日生活彷彿度日如年。近日有網民在「連登」討論區發文指上司長期推卸工作，對待下屬嚴苛卻對自己寬容，讓他極為不滿。

樓主指上司不會安排工作和教人做事。有事要詢問他，卻被反問，有時聽完不明白他意思多問兩句又會不耐煩。工作分配指明是他負責又要別人幫忙，自己隨便但對人嚴格。心情不好就對人說閑話、黑口黑面，常恃住自己多做幾年就高人一等。樓主指自己剛出社會工作不久，因而詢問網民這是否必經階段。

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有網民認為「中年Senior上司最喜歡說：出社會工作一定會受氣。他們根本完全不知什麼叫禮貌」、「不關是不是Senior事，是人的問題」。

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亦有網民指「做到什麼位置、幾多歲都會一樣受氣。就算做得好，都總會被人指責」、「他是真正的打工仔，做又三十六，唔做又三十六」。

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責任編輯：陸盈希