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【職場熱話】返工受氣是必然？ 上司嚴以待人寬以律己 常推卸工作予下屬 打工仔感不滿網上吐苦水

理財智慧 15:08 2022/02/24

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打工仔最期望當然是有個好上司，關係融洽又能在職場上好好發揮。但若然遇著惡頂上司，恐怕每日生活彷彿度日如年。近日有網民在「連登」討論區發文指上司長期推卸工作，對待下屬嚴苛卻對自己寬容，讓他極為不滿。

樓主指上司不會安排工作和教人做事。有事要詢問他，卻被反問，有時聽完不明白他意思多問兩句又會不耐煩。工作分配指明是他負責又要別人幫忙，自己隨便但對人嚴格。心情不好就對人說閑話、黑口黑面，常恃住自己多做幾年就高人一等。樓主指自己剛出社會工作不久，因而詢問網民這是否必經階段。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請見下頁

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【職場熱話】慶幸無讀大學  薪金卻比剛畢業舊同學多  港男直言讀大學「嘥時間嘥錢嘥心機」下一頁】 

有網民認為「中年Senior上司最喜歡說：出社會工作一定會受氣。他們根本完全不知什麼叫禮貌」、「不關是不是Senior事，是人的問題」。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股%20匯控部署勿亂估 

亦有網民指「做到什麼位置、幾多歲都會一樣受氣。就算做得好，都總會被人指責」、「他是真正的打工仔，做又三十六，唔做又三十六」。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

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責任編輯：陸盈希

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【職場熱話】低學歷同事難溝通？ 眼光窄又自我中心 只會指責別人 打工仔直言「他們思想很有問題」

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