【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾料開安全通道 俄前總統指制裁財閥無用 （不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第30日，美國總統拜登參加北約峰會後表示，西方國家更為團結。北約承諾為烏克蘭提供更多軍事援助，加強東翼兵力部署。聯合國大會壓倒性支持為烏克蘭提供人道支援，要求俄羅斯立即停火。俄烏雙方確認，首次交換戰俘。

【本港時間3月25日】

【16:41】英國廣播公司引述多方消息，稱烏克蘭南部戰略要地馬里烏波爾（Mariupol）的安全通道，預計在今日開啟，讓民眾駕駛私家車離開。

【15:20】英國國防部情報報告指出，烏克蘭軍在首都基輔以東重新奪回部分城鎮及防衛地點，在基輔西北區域亦將俄軍推後。英國情報分析表示，俄軍補給線過長。

【13:27】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問，指制裁俄羅斯財閥不會對政府產生任何影響，稱制裁只會團結俄羅斯社會，並不會引發民眾不滿政府。

梅德韋傑夫更強調，俄羅斯會繼續在烏克蘭的攻勢，直至達成其目標，烏克蘭去武器化及去納粹化。

【10:17】英國首相約翰遜受訪表示，並不認為俄羅斯總統普京希望尋求和平。

【03:10】俄羅斯與烏克蘭確認，雙方自戰事以來首次交換戰俘。

【02:15】美國總統拜登出席北約峰會後舉行記者會，表示西方國家現時更加團結，消息指美國將為歐盟增加150億立方米液化天然氣供應。

北約亦承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，包括對抗生化武器的軍事裝備，決定增加東翼兵力部署。【下一頁】

【00:45】聯合國代表大會大比數通過決議，要求俄羅斯立即停止對烏克蘭的戰爭，增加人道援助，提供食物與藥物，幫助平民逃離被包圍城市或地區。 【下一頁】

【本港時間3月24日】

【22:21】北約成員國同意，北約秘書長斯托爾滕貝格延任多1年，直至明年9月底。

【22:18】北約發表聲明，敦促普京立即停止戰爭事，從烏克蘭撤軍。北約將向烏克蘭提供關鍵軍事物資，包括反坦克武器、防空系統及無人機，但強調不會派兵前往烏克蘭。

【22:04】美國加強制裁俄羅斯，新一輪制戰名單涉及多間國防企業，328位國會議員及俄羅斯最大金融機構Sberbank的行政總裁。

【21:16】澤連斯基批評俄羅斯正使用大殺力武器，無限制動用所有軍備瞄準烏克蘭民眾。因此，他再次呼籲北約向烏克蘭提供無限制的軍事支援，包括500架坦克，烏方只想生存及拯救人民。

【21:03】北約成員國召開緊急峰會，商討俄烏戰爭。澤連斯基透過視像向峰會發表演說，再次呼籲北約向烏克蘭提供無限制的軍事支援。

【18:27】北約成員國領袖包括美國總統拜登﹑英國首相約翰遜及德國總理朔爾茨已抵達布魯塞爾，到達會場參加北約峰會。

【18:18】英國《衛報》報稱，英國新制裁針對支持俄羅斯入侵烏克蘭的關鍵行為，包括俄羅斯鐵路﹑生產俄羅斯無人機的公司Kronshtadt及6間銀行等。

被制裁人物方面則遭凍結資產，包括與已被制裁的英超球會車路士班主阿巴莫域治關係密切的石油大亨Eugene Shvidler，擁有400萬英鎊（約4,085萬港元）倫敦豪宅的俄羅斯外長拉夫羅夫繼女Polina Kovaleva，以及被俄軍扶植成梅利托波爾（Melitopol）代理市長的丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。

【17:47】英國政府宣布，因俄羅斯入侵烏克蘭，進一步制裁65名人物及實體。

【17:12】烏克蘭軍方在Facebook發文，聲稱海軍早上在亞速海（Sea of Azov）於已被佔領東南部城市別爾江斯克（Berdyansk）的港口，擊中俄軍黑海艦隊大型登陸艦Orsk號並使其起火。

網傳現場起火畫面

烏克蘭媒體報稱，Orsk號已被擊沉，另外兩艦起火，同時亦有一個彈藥庫及燃料倉被擊中。

【16:18】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，若任何歐盟國家向普京妥協，以盧布結算石油及天然氣費用，等同幫助俄羅斯殺害烏克蘭人，促請有關國家作出理智及負責任的選擇。【下一頁】

【14:06】英國國防部發表情報報告，聲稱基本確定俄軍在烏克蘭出現數以千計損傷，指俄國可能動員後備軍及徵召更多人員參戰，替補在烏克蘭的人員減少。

【12:16】美國國務院表示，駐莫斯科大使館已接獲一份不受歡迎外交人員名單。俄羅斯政府據指，此舉是作為華府驅逐俄羅斯駐美外交人員報復。

【10:01】俄羅斯情報機關人士爆料，隨俄軍入侵烏克蘭戰事持續，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發動政變推翻總統普京（Vladimir Putin）的可能性亦增加。

【07:00】俄羅斯在聯合國安理會提出的烏克蘭人道援助動議被否決，13國因俄方未提己方責任而棄權，僅中國投贊成。【下一頁】

【04:34】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，正式指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪，尋求所有手段追究責任。【下一頁】

【01:25】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣布，將增加在保加利亞﹑匈牙利﹑羅馬尼亞及斯洛伐克駐兵，聯同原有在波蘭及波羅的海三國部隊，東翼駐軍將翻倍。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲