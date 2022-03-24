【烏克蘭戰爭】美控俄犯戰爭罪 北約加強東翼駐兵（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第29日，美國政府正式指控俄羅斯軍隊，在烏克蘭犯下戰爭罪。俄羅斯在聯合國安全理事會提出烏克蘭人道援助動議，13國棄權僅中國投贊成。北約宣布，東翼駐軍將翻倍，集中在東歐4國。

【本港時間3月24日】

【10:01】俄羅斯情報機關人士爆料，隨俄軍入侵烏克蘭戰事持續，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發動政變推翻總統普京（Vladimir Putin）的可能性亦增加。

【07:00】俄羅斯在聯合國安理會提出的烏克蘭人道援助動議被否決，13國因俄方未提己方責任而棄權，僅中國投贊成。

【04:34】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，正式指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪，尋求所有手段追究責任。

【01:25】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣布，將增加在保加利亞﹑匈牙利﹑羅馬尼亞及斯洛伐克駐兵，聯同原有在波蘭及波羅的海三國部隊，東翼駐軍將翻倍。

【本港時間3月23日】

【21:45】普京表示，俄羅斯只會接受「不友好國家」，以盧布結算已經簽署期貨合約的俄羅斯天然氣。

【21:28】波蘭驅逐45名俄羅斯外交官，指部分人以外交工作為掩護替俄羅斯的秘密機構工作。

【21:23】俄羅斯外長拉夫羅夫警告，如果北約派遣維和人員進駐烏克蘭，將會觸發俄羅斯與北約直接衝突。

【21:15】雀巢（Nestlé）暫停KitKat、Nesquik等品牌於俄羅斯的業務。

【21:12】拜登出發到歐洲前表示，俄羅斯使用化學武器是「真實威脅」。

【19:05】烏克蘭副總理韋列舒克表示，已與俄羅斯達成協議，開設9條人道走廊，分別設於基輔、扎波羅熱、頓涅茨克及盧甘斯克。她表示，無法與俄方就馬里烏波爾開設人道走廊達成協議，希望民眾自行前往鄰近Berdyansk。

【17:31】俄羅斯國防部表示，俄軍襲擊烏克蘭西北部城市Rivne郊外的軍火庫，摧毀了倉庫內的武器和裝備。

【15:17】烏克蘭總統顧問Oleg Ustenko透露，俄羅斯遭凍結資產和中央銀行儲備料達到3,000億美元（約2.34萬億港元）。

【14:32】俄羅斯駐印尼大使透露，普京計劃出席印尼11月主辦的20國集團（G20）峰會。

【13:37】俄軍據報釋放一名被俘虜數日的蘇梅（Sumy）地區官員Serhiy Kirichko及一名當地女記者Viktoria Roshchina。

【12:13】一名俄羅斯記者於社交媒體發布馬里烏波爾婦產科醫院遇襲消息，被俄羅斯政府指控發布有關俄軍虛假信息，面臨刑事調查。

【11:32】半島電視台指有衛星圖片顯示，馬里烏波爾Livoberezhnyi區有建築物起火。

【10:55】烏克蘭當局指責，俄羅斯軍隊搶劫和摧毀切爾諾貝爾核電站的一個新實驗室。

【09:24】俄羅斯被指扣押疏散烏克蘭平民的11名巴士司機及4名救援人員。

【08:09】聯合國秘書長古特雷斯警告俄羅斯，這場戰爭註定無法取勝，稱已有足夠條件立即停火，呼籲俄烏進行緊急會談。

【06:51】澤連斯基指控俄軍阻止馬里烏波爾平民撤離，稱市內有10萬人處於非人道環境。

【05:01】馬克龍與普京通電話，期間馬克龍呼籲普京停火。

【04:54】克里姆林宮表示，俄羅斯只會在存在威脅的情況下動用核武器。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲