【烏克蘭戰爭】持續1個月 俄改為集中攻烏東頓巴斯（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第31日。俄軍宣稱已經完成在烏克蘭的首階段主要軍事任務，大幅削弱烏軍的戰鬥力，將轉移重心解放烏克蘭東部的頓巴斯地區。烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲俄羅斯通過談判結束戰爭，但稱烏克蘭不會放棄任何領土。

【本港時間3月26日】

【09:47】俄軍宣稱已經完成在烏克蘭的首階段主要軍事任務，大幅削弱烏軍的戰鬥力，將轉移重心解放烏克蘭東部的頓巴斯地區。

【07:30】烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲俄羅斯通過談判結束戰爭，但稱烏克蘭不會放棄任何領土。

【06:53】烏克蘭內政部副部長Anton Gerashchenko發表聲明，聲稱俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）因心臟病發作，自本月中以來一直缺席公開活動。

【06:12】烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指，當日 共有7,331人通過兩條人道主義走廊撤離。

【05:00】俄羅斯總統普京簽署法案，如有人散播俄羅斯政府在海外行動的虛假信息，最高可被判監禁15年。

【04:33】法國總統馬克龍透露，將於3日內與俄羅斯總統普京對話。法國政府正試圖召集小型國際聯盟就一項人道主義行動談判，試圖於烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾撤離平民。

【本港時間3月25日】

【22:50】聯合國表示，截至周五，證實有1,081名平民遇害，另有1,707人受傷。

【22:50】俄媒Interfax報道，俄軍於烏克蘭的特別軍事行動，至今有1,351名士兵陣亡，3,825人受傷。

【22:45】土耳其總統埃爾多安表示，俄烏談判有6個議題出現分歧，而雙方似乎已就當中4個議題達成共識，如澤連斯基稱可以撤回加入北約成員國的申請，亦承認俄語在烏克蘭普遍流通。

【21:40】俄軍承認日前以「口徑」（Kalibr）巡航導彈，摧毀基輔附近一個燃料庫。

【21:30】北部城市Chernihiv官員表示，當地與基輔的聯繫已遭俄軍截斷。

【21:20】路透社報道，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）要求印度最大天然氣傳送公司GAIL，以歐元為所購天然氣結算，希望減少對美元的倚賴。

【19:15】《今日俄羅斯》（RT）引述俄羅斯央行指，俄羅斯限制向不友好國家匯出大額資金、限制資本流動、禁止外國投資者出售股票、從俄金融體系撤資。此外，要獲政府委員會許可，才可向制裁俄羅斯的國家債權人支付公司債及國債。

【18:17】美國與歐盟宣布達成液態天然氣協議，美國將在今年底前，增加向歐洲運送150億立方米液態天然氣。美國與歐盟的能源長期協議確保，美國至最少2030年為止，每年提供額外500億立方米液態天然氣。

【17:30】馬里烏波爾官員表示，多達逾千人避難的劇院被炸中後，最少300人喪生。

【16:41】英國廣播公司引述多方消息，稱烏克蘭南部戰略要地馬里烏波爾（Mariupol）的安全通道，預計在今日開啟，讓民眾駕駛私家車離開。

【15:20】英國國防部情報報告指出，烏克蘭軍在首都基輔以東重新奪回部分城鎮及防衛地點，在基輔西北區域亦將俄軍推後。英國情報分析表示，俄軍補給線過長。

【13:27】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問，指制裁俄羅斯財閥不會對政府產生任何影響，稱制裁只會團結俄羅斯社會，並不會引發民眾不滿政府。梅德韋傑夫更強調，俄羅斯會繼續在烏克蘭的攻勢，直至達成其目標，烏克蘭去武器化及去納粹化。

【10:17】英國首相約翰遜受訪表示，並不認為俄羅斯總統普京希望尋求和平。

【03:10】俄羅斯與烏克蘭確認，雙方自戰事以來首次交換戰俘。

【02:15】美國總統拜登出席北約峰會後舉行記者會，表示西方國家現時更加團結。北約亦承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，包括對抗生化武器的軍事裝備，決定增加東翼兵力部署。【下一頁】

【00:45】聯合國代表大會大比數通過決議，要求俄羅斯立即停止對烏克蘭的戰爭，增加人道援助，提供食物與藥物，幫助平民逃離被包圍城市或地區。 【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲