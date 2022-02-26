【烏克蘭戰爭】拜登撥27.3億軍事援助 烏至今近200死（不斷更新）

普京授權對烏東採取軍事行動，等同向烏克蘭宣戰。俄羅斯兵分三路進襲，基輔等多個地方發生爆炸，料周五對基輔展開進攻，烏克蘭人大舉逃亡。普京指不是尋求佔領烏克蘭，只是保護平民，要求烏軍棄械投降。

（以下為最新內容）

【本港時間2月26日】

【17:25】烏克蘭衛生部指自俄羅斯入侵，最少198人死亡，當中包括3名兒童。另有1,115人受傷，包括33名兒童。路透社稱未知數據是否只是平民死亡人數。

【16:54】路透社稱東北部蘇美市的戰事再次展開，烏軍與俄軍交火。捷克同意提供860萬歐元武器，荷蘭提供多200枚防空火箭炮。

【16:20】基輔市長表示，通宵發生的戰事中共釀成35人受傷，包括兩名兒童。另有一幢住宅大樓被俄國導彈擊中，但暫未有傷亡報告。俄方否認有造成任何民居損毀。

現場片段

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【15:11】俄羅斯傳媒引述俄國國防部長指出，俄軍已成功佔領南部城市梅利托波爾（Melitopol），並透露利用空載及艦載巡航導彈，徹夜轟炸烏克蘭的軍事目標。

【14:00】澤連斯基上傳最新影片，澄清要求軍隊投降及撤離民眾的傳言，堅稱「我們會保衛我們的國家。」（We will defend our state.）

澤連斯基最新片段

【13:16】美國總統拜登據報已向國務卿布林肯發出備忘錄，指示向烏克蘭提供3.5億美元（約27.3億港元）軍事援助。

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【12:08】國際文傳電訊社（Interfax）引述基輔市政府聲明，指基輔發生巷戰。CNN亦指基輔清晨傳出槍聲，疑似來自東南方。【下一頁】

【11:54】離基輔約35公里的南部城市Vasilkiv市長Natalia Balasynovich指出，市內曾爆發大規模交戰多人受傷，約200人喪生。

【10:17】CNN報稱基輔西部及南部傳出爆炸聲，烏克蘭國家特別通訊部指基輔東部郊區亦發生交戰。

【本港時間2月25日】

【21:56】克里姆林宮發言人表示，俄羅斯準備於白俄羅斯首都明斯克與烏克蘭會談，但先決條件是烏克蘭承諾中立地位，包括「去軍事化」，以及不會加入北約。

【21:36】社交媒體的片段顯示，俄羅斯坦克及裝甲車駛過基輔市內街道，並不時聽到槍聲及爆炸聲。

【21:34】俄羅斯國防部指，俄軍已佔領及控制基輔附近的霍斯托梅爾機場（Hostomel airfield），並已封鎖北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）。

【20:44】聯合國難民署表示，烏克蘭境內有10萬人逃離家園。若果局勢進一步升級，預測可能有400萬人逃離烏克蘭。

【19:21】印度政府據報正與俄商討交易機制，勢令俄從西方制裁中獲得喘息空間。路透社報道指，印度非常需要俄方的肥料，若西方制裁加強，會損害印度農業。烏俄開戰，印度政府呼籲各方停止暴力，但未有譴責俄羅斯。

【19:10】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄軍事行動是為了將烏克蘭從壓迫中解放出來，令烏克蘭人可自由決未自己的將來。

【18:04】歐洲足協緊急會議後決定，原定5月底在俄羅斯聖彼得堡舉行的歐聯決賽，移師法國巴黎的王子球場舉行。

【17:06】烏媒報道，俄軍已進入基輔外圍區域Obolonsky，國防部呼籲居民協助抵抗，但應留在家中，製作汽油彈。該區離基輔市中心約10公里。Obolonsky民宅區軍車出沒片段

【16:38】烏克蘭總統澤連斯基指，周五天亮前發生多次導彈襲擊，並稱俄方攻擊目標包括平民區。俄羅斯曾表示，不以平民為目標。首都基輔在當地早上傳出爆炸，據報有民宅遭擊中。

俄羅斯全國多個城市都有民眾上街反對開戰，約1700人被捕。

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【14:53】烏克蘭內務部長幕僚表示，烏軍已在基輔市郊與俄軍交戰，預料俄國坦克周五攻擊基輔，估計同日稍後時間會是烏克蘭在今次戰爭中最困難的時刻。烏副防長亦估計，俄軍今日將抵達基輔附近區域。

【14:10】烏克蘭國防部指，已炸毀伊萬基夫（Ivankiv）一條橫越捷捷列夫河 （Teteriv River）的橋樑，阻俄軍向首都推進，該橋位於基輔以北約50公里。

【13:41】烏克蘭軍方發布影片顯示，兩軍在北部城市蘇米（Sumy）爆發激戰。蘇米人口超過26萬，距離俄羅斯邊境不到30公里。影片連結

【13:26】英國國防部指，烏克蘭軍隊進行激烈抵抗，阻止了俄軍在北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的推進，俄羅斯未能實現其第一天的軍事戰略目標。

【12:21】CNN指烏克蘭國防部聲稱，自周四起已造成800多名俄軍受傷，但未知數字是否包括死亡，另破壞逾30架俄軍坦克﹑7架軍機及6架直升機。

【11:24】CNN引述美國消息人士，指俄羅斯武裝部隊經白俄羅斯進入烏克蘭，已抵達離基輔約32公里範圍。

【10:48】基輔市中心傳出多次爆炸聲，烏克蘭內政部官員Anton Gerashchenko指當地凌晨發生襲擊，可能是來自巡航或彈道導彈。【下一頁】

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【09:58】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布，批准對俄羅斯的新一輪制裁。【下一頁】

【09:52】拜登宣布，美國將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank及其他4家金融機構，資產總額約為1萬億美元，俄羅斯大批精英人士及其家屬也被列為制裁對象。惟俄羅斯不會被排除在Swift國際銀行網絡之外，因為歐洲不希望採取此類行動。

【09:31】澤連斯基向全國發表講話，確認自俄羅斯入侵以來，暫時有137名平民喪生，位於Zmiinyi島的邊境防衛隊成員全數被俄軍殺害。【下一頁】

【09:28】烏克蘭軍方指西南方與黑海接壤地區正交戰，南部敖德薩的港口軍事基地及黑海防線仍在防禦。當地傳媒指出，更多烏克蘭城市面臨威脅。

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【本港時間2月24日】

【22:43】俄羅斯國防部表示，俄軍的空襲摧毀烏克蘭74個軍事基礎設施，包括11個機場及3個指揮中心。

【22:26】美國有線新聞網絡（CNN）報道，俄軍已經控制基輔以北約25里的空軍基地Antonov Airport。

【20:51】烏克蘭邊境防衛部隊指出，俄軍已經攻入首都基輔所在的基輔州北部，即與白俄羅斯相鄰的地方。

【19:25】報道指烏克蘭有數百軍民傷亡，全國進入戰時狀態。

【19:15】白俄羅斯總統盧卡申科（Lukashenko）指，白俄羅斯軍隊沒有參與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。 【下一頁】

【18:31】澤連斯基宣布與俄羅斯斷交，亦是自1991年蘇聯解體，俄羅斯與烏克蘭成為獨立國家以來，兩國關係首次破裂。【下一頁】

【18:19】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，會向所有需要武器的烏克蘭人提供武器。

【18:17】烏克蘭官方人員證實，第二大城市卡爾可夫（Kharkiv）發現俄羅斯坦克的蹤影。

【18:07】波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛4個位處東歐的北約成員國，有意啟用第4條協議，商討如何應對俄羅斯進攻烏克蘭帶來的領土、政治獨立及安全威脅，以及磋商確保北約盟國安全的額外防禦措施。

【18:01】基輔主要機場先傳出爆炸，當地響起防空警報，民眾爭相從櫃員機取款及購買糧食，大量民眾駕車逐離當地，接壤波蘭邊境的高速公路嚴重堵塞。【下一頁】

【18:00】俄羅斯宣布，禁止商用船隻越過亞速海（Azov sea），直至另行通知，但黑海沿岸港口暫時保持開放。

【17:40】有傳媒翻查衛星圖片，發現俄軍早已加強軍事部署，將軍備及士兵移師至邊境地區，包括位處白俄羅斯的軍事基地。【下一頁】

【17:30】歐盟委員會主席馮德萊恩譴責俄羅斯野蠻的襲擊，將對俄羅斯提出大規模及戰略性制裁，凍結俄羅斯在歐盟的資產，並阻止俄羅斯銀行進入歐洲金融市場。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）對襲擊感到震驚，英國與盟友將果斷作出回應，並主持緊急應變小組（Cobra）會議應對局勢。

德國發言人指，總理朔爾茨（Olaf Scholz）已與澤連斯基進行對話，保證支持烏克蘭；認為俄羅斯行為公然違反國際法。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）譴責俄羅斯發動戰爭決定，敦促俄方必須立即結束其軍事行動，法國與烏克蘭會站在同一陣線。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）形容俄羅斯野蠻無理入侵烏克蘭，公然違反國際法及《聯合國憲章》，宣布對俄羅斯軍隊指揮官、國防部副部長等25人，以及4間參與開發及銷售軍事武器的企業實施新一輪制裁。

【17:00】烏克蘭邊境防衛部隊指出，俄軍分別經由白俄羅斯及克里米亞（Crimea），分別從北部及南部攻入烏克蘭。烏克蘭內政部官員Anton Gerashchenko表示，俄軍經由克里米亞登陸南部城市敖德薩（Odessa），並揮軍越境前往第二大城市卡爾可夫。

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＊俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四發表全國電視講話，授權俄羅斯軍隊在烏東開展特殊軍事行動，尋求將烏克蘭「去軍事化」（demilitarization）及「去納粹化」（denazification），決不允許基輔擁有核武，重申無法接受北約向東擴張，包括考慮烏克蘭加入。

＊普京表明莫斯科別無選擇，只能採取行動應對來自烏克蘭威脅。普京稱莫斯科沒打算佔領烏克蘭，一旦發生流血事件責任在烏克蘭政權，呼籲當地士兵棄械。

＊普京亦警告任何國家，切勿嘗試干涉俄羅斯的行動，否則面臨「前所未見的後果」（consequences they have never seen）。

＊國際文傳電訊社（Interfax）報道，普京發表演說不久，烏克蘭首都基輔附近的鮑里斯波爾（Boryspil）附近傳出及爆炸聲。有指基輔發生最少7次爆炸聲，當地響起警報。

＊烏克蘭有最少4個城市，包括東部頓涅茨克（Donetsk）地區傳出爆炸聲，民航機已被警告駛離頓涅茨克。

＊美國總統拜登（Joe Biden）譴責，俄羅斯「無端」（Unprovoked）及「不合理」（unjustified）對烏克蘭發動攻勢，美國將與盟友共同作出回應，俄羅斯會受世界指責，稍後會對俄進一步實施制裁。

＊烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）表示，現在緩和局勢已太遲，「俄羅斯總統已經宣戰。」（The Russian president declared war），他敦促其他國家協助制止衝突。

＊烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則表明，俄羅斯已對烏克蘭發動全面戰爭。

＊俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）為俄羅斯軍事行動辯護，否認是「戰爭」，目的是針對烏克蘭政府並非人民，並將當前緊張局勢歸咎烏克蘭。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲