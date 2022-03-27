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【烏克蘭戰爭】拜登指普京不可再掌權 俄軍續轟烏城（不斷更新）

環球社會熱點 13:15 2022/03/27

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第32日。美國總統拜登表示，俄羅斯總統普京不可再掌權，白宮急澄清非尋求改變俄羅斯政權。英國外相卓慧思表示，俄羅斯停火即可解除制裁。英國國防部指出，俄軍持續轟炸烏克蘭多個戰略目標。

【本港時間3月27日】

【13:03】英國國防部更新俄烏戰爭最新情報，指俄軍持續轟炸多個烏克蘭戰略目標，包括多個民居集中區域。俄軍繼續依賴由俄國出發的空軍火力，減少被烏克蘭防空系統發現。

【06:32】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，只要俄羅斯停止侵略烏克蘭及承諾不作進一步威脅，英國可解除對俄羅斯的制裁。

【03:18】美國總統拜登（Joe Biden）指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不應再掌權，白宮旋即表明，並非要求改變俄羅斯政權。俄羅斯克里姆林宮亦反擊，指普京是否掌權不由拜登決定。

 【下一頁】

【本港時間3月26日】

【16:06】烏克蘭總統澤連斯基呼籲能源生產國增加產量，以免俄羅斯利用其石油和天然氣資產「勒索」（blackmail）其他國家。

【15:08】英國國防部發布了最新情報，警告俄羅斯為限制損失，或繼續在烏克蘭城市地區使用重型火力。

【13:03】烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍對俄羅斯進行強而有力的打擊，更指俄軍至今已折損1.6萬兵力。

【12:25】美國總統拜登訪問歐洲的最後一日，將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行雙邊會晤，並會探訪在波蘭的烏克蘭難民。

【09:47】俄軍宣稱已經完成在烏克蘭的首階段主要軍事任務，大幅削弱烏軍的戰鬥力，將轉移重心解放烏克蘭東部的頓巴斯地區。

【07:30】烏克蘭總統澤連斯基再次呼籲俄羅斯通過談判結束戰爭，但稱烏克蘭不會放棄任何領土。

【06:53】烏克蘭內政部副部長Anton Gerashchenko發表聲明，聲稱俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）因心臟病發作，自本月中以來一直缺席公開活動。

【06:12】烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指，當日共有7,331人通過兩條人道主義走廊撤離。

【05:00】俄羅斯總統普京簽署法案，如有人散播俄羅斯政府在海外行動的虛假信息，最高可被判監禁15年。

【04:33】法國總統馬克龍透露，將於3日內與俄羅斯總統普京對話。法國政府正試圖召集小型國際聯盟就一項人道主義行動談判，試圖於烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾撤離平民。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲

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