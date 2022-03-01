【烏克蘭戰爭】和談首輪無功而還 俄軍傳加強攻基輔（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭已開戰5日，俄軍持續對烏克蘭的攻勢，有衛星圖片發現，長約64公里的俄軍正聚集在基輔外圍。普京周日下令，掌控俄羅斯核武的特殊部隊進入特別狀態，以應對西方制裁。雙方首輪和談未有取得成果，預計將再展開新一輪談判。歐盟在內等國宣布加強制裁俄羅斯，長年中立國瑞士亦加入。

（以下為最新內容）

【本港時間3月1日】

【10:21】烏克蘭俄羅斯首輪談判未有結果，雙方官員指或舉行更多會談。歐盟宣布對普京新聞祕書等逾20人實施制裁，加拿大禁止進口俄羅斯石油。

【09:14】澤連斯基在最新影片中指出，俄國在談判期間持續轟炸烏克蘭城市，指控俄羅斯在哈爾科夫犯下戰爭罪行，並表示烏克蘭已申請加入歐盟。

【08:42】路透社報稱，衛星圖片發現基輔以西北區域出現長達64公里的俄軍部隊，數量較日前約27公里大幅增加。另有衛星圖片指出，白俄羅斯邊境﹑離烏克蘭僅約32公里地點出現新俄軍地面部隊。

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【本港時間2月28日】

【21:32】俄軍首次承認，有士兵在烏克蘭戰爭中陣亡，但無透露俄軍具體傷亡人數。烏克蘭國防部指俄羅斯約有5,300名士兵陣亡。 【下一頁】

【21:28】俄羅斯防長紹伊古（Sergey Shoygu）按總統普京（Vladimir Putin）指示，下令戰略導彈部隊、北方艦隊、太平洋艦隊及戰略航空兵指揮部的當值人員加強並進入戰備狀態（enhanced combat duty）。

【21:20】俄羅斯限制36個國家的航空公司飛越領空，以回應歐盟等多地的禁飛令。

【20:35】美國禁止銀行等機構，與俄羅斯央行、財政部及主權財富基金進行美元交易。

【19:25】 烏克蘭表示談判目標是立即停火並讓俄羅斯軍隊撤出， 克里姆林宮拒絕回應談判目標。但俄羅斯談判代表指，俄方 希望促成符合雙方利益的協議。

【18:55】烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）透露談判已經開始

【17:45】聯合國人權事務負責人指俄烏開戰以來，最少有102名平民喪生及304人受傷，更警告實際傷亡數字或遠高於此。

【16:50】烏克蘭總統辦公室發表聲明，指烏克蘭代表團已抵達白俄與烏克蘭邊境準備與俄方代表團會晤。

【16:05】俄烏赴白俄邊境談判 能否取突破？ 【下一頁】

【15:30】俄羅斯央行宣布從9.5厘大幅加息至20厘，並下令企業出售8成外匯收入。

【15:00】英國宣布進一步經濟制裁俄羅斯，包括禁止俄羅斯央行動用其6,300億美元（約4.9萬億港元）外匯儲備等。

【13:50】俄民眾趕提款 外資沽售俄羅斯投資 【下一頁】

【12:01】俄軍周日攻入烏克蘭第二大城市哈爾科夫，與烏軍展開街頭戰。但烏克蘭政府其後宣布，烏軍已經重奪哈爾科夫，更公布相信為被俘俄軍的照片。【下一頁】

【11:10】歐盟打破慣例宣布會出資購買軍火支援烏克蘭，並宣布多項對俄制裁措施，包括對俄關閉全部歐盟領空，並封鎖在歐洲俄媒。 【下一頁】

【10:40】俄羅斯軍隊據報已包圍基輔，外媒引述衛星圖顯示俄軍車隊長達5.2公里，但俄軍試圖襲擊基輔西北部未能成功。【下一頁】

【07:45】白俄全民公投通過放棄無核地位新憲法。【下一頁】

【本港時間2月27日】

【23:09】白宮發言人普薩普（Jen Psaki）指，威嚇是普京在衝突中的慣常伎倆，認為是虛張聲勢，並稱美國有能力保護自己。

【22:58】美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）回應指，普京不斷將情況升級，是不能接受，美國會以最強烈方法阻止。

【22:30】普京下令，掌控俄羅斯核武的特殊部隊進入特別狀態，以應對西方制裁。

普京在與軍方的會議中啟動核威懾，下令國防部及軍方，調動掌控核彈的戰略威懾部隊（Deterrence Force）進入作戰狀態，過程由電視直播。普京強調，西方國家對俄羅斯的制裁是非法。

【18:15】澤連斯基周日發表全國講話，指俄軍開始轟炸烏克蘭民居區域，但表明烏克蘭會繼續對抗重拾國家自由。

【16:41】澤連斯基表示，仍然開放與俄羅斯協商，但前點是地點不能對烏克蘭有威脅，表明如俄羅斯不會從白俄派兵攻擊，明斯克（Minsk）是一個潛在地點。

【15:27】俄羅斯總統發言人佩斯拜夫（Dmitry Peskov）指代表團已抵達白俄羅斯，準備與烏克蘭協商。

【15:09】俄媒指美國兩大芯片廠AMD及Intel據傳遵循制裁禁令，停止向俄羅斯供應處理器。【下一頁】

【14:32】內政部長幕僚Anton Gerashchenko指俄軍已進入哈爾科夫。

【13:11】烏克蘭政府指俄軍炸毀哈爾科夫的天然氣管道，據報當地出現巨大蘑菇雲。此外，俄軍亦對烏克蘭石油重鎮瓦西里基夫（Vasylkiv）發動猛烈攻勢。【下一頁】

爆炸畫面

【12:58】CNN引述基輔一間醫院的醫生指出，俄烏兩軍上周六交火期間，導致一名6歲男童喪命，另有2名青少年及3名成年人受傷。

【本港時間2月26日】

【18:03】澤連斯基表示，現在是時候決定是否允許烏克蘭加入歐盟，並透露與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）商討，關於進一步援助及現今烏克蘭民眾的狀況。

【17:25】烏克蘭衛生部指自俄羅斯入侵，最少198人死亡，當中包括3名兒童。另有1,115人受傷，包括33名兒童。路透社稱未知數據是否只是平民死亡人數。

【16:54】路透社稱東北部蘇美市的戰事再次展開，烏軍與俄軍交火。捷克同意提供860萬歐元武器，荷蘭提供多200枚防空火箭炮。

【16:20】基輔市長表示，通宵發生的戰事中共釀成35人受傷，包括兩名兒童。另有一幢住宅大樓被俄國導彈擊中，但暫未有傷亡報告。俄方否認有造成任何民居損毀。

現場片段

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【15:11】俄羅斯傳媒引述俄國國防部長指出，俄軍已成功佔領南部城市梅利托波爾（Melitopol），並透露利用空載及艦載巡航導彈，徹夜轟炸烏克蘭的軍事目標。

【14:00】澤連斯基上傳最新影片，澄清要求軍隊投降及撤離民眾的傳言，堅稱「我們會保衛我們的國家。」（We will defend our state.）

澤連斯基最新片段

【13:16】美國總統拜登據報已向國務卿布林肯發出備忘錄，指示向烏克蘭提供3.5億美元（約27.3億港元）軍事援助。

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【12:08】國際文傳電訊社（Interfax）引述基輔市政府聲明，指基輔發生巷戰。CNN亦指基輔清晨傳出槍聲，疑似來自東南方。【下一頁】

【11:54】離基輔約35公里的南部城市Vasilkiv市長Natalia Balasynovich指出，市內曾爆發大規模交戰多人受傷，約200人喪生。

【10:17】CNN報稱基輔西部及南部傳出爆炸聲，烏克蘭國家特別通訊部指基輔東部郊區亦發生交戰。

【本港時間2月25日】

【21:56】克里姆林宮發言人表示，俄羅斯準備於白俄羅斯首都明斯克與烏克蘭會談，但先決條件是烏克蘭承諾中立地位，包括「去軍事化」，以及不會加入北約。

【21:36】社交媒體的片段顯示，俄羅斯坦克及裝甲車駛過基輔市內街道，並不時聽到槍聲及爆炸聲。

【21:34】俄羅斯國防部指，俄軍已佔領及控制基輔附近的霍斯托梅爾機場（Hostomel airfield），並已封鎖北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）。

【20:44】聯合國難民署表示，烏克蘭境內有10萬人逃離家園。若果局勢進一步升級，預測可能有400萬人逃離烏克蘭。

【19:21】印度政府據報正與俄商討交易機制，勢令俄從西方制裁中獲得喘息空間。路透社報道指，印度非常需要俄方的肥料，若西方制裁加強，會損害印度農業。烏俄開戰，印度政府呼籲各方停止暴力，但未有譴責俄羅斯。

【19:10】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄軍事行動是為了將烏克蘭從壓迫中解放出來，令烏克蘭人可自由決未自己的將來。

【18:04】歐洲足協緊急會議後決定，原定5月底在俄羅斯聖彼得堡舉行的歐聯決賽，移師法國巴黎的王子球場舉行。

【17:06】烏媒報道，俄軍已進入基輔外圍區域Obolonsky，國防部呼籲居民協助抵抗，但應留在家中，製作汽油彈。該區離基輔市中心約10公里。Obolonsky民宅區軍車出沒片段

【16:38】烏克蘭總統澤連斯基指，周五天亮前發生多次導彈襲擊，並稱俄方攻擊目標包括平民區。俄羅斯曾表示，不以平民為目標。首都基輔在當地早上傳出爆炸，據報有民宅遭擊中。

俄羅斯全國多個城市都有民眾上街反對開戰，約1700人被捕。

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【14:53】烏克蘭內務部長幕僚表示，烏軍已在基輔市郊與俄軍交戰，預料俄國坦克周五攻擊基輔，估計同日稍後時間會是烏克蘭在今次戰爭中最困難的時刻。烏副防長亦估計，俄軍今日將抵達基輔附近區域。

【14:10】烏克蘭國防部指，已炸毀伊萬基夫（Ivankiv）一條橫越捷捷列夫河 （Teteriv River）的橋樑，阻俄軍向首都推進，該橋位於基輔以北約50公里。

【13:41】烏克蘭軍方發布影片顯示，兩軍在北部城市蘇米（Sumy）爆發激戰。蘇米人口超過26萬，距離俄羅斯邊境不到30公里。影片連結

【13:26】英國國防部指，烏克蘭軍隊進行激烈抵抗，阻止了俄軍在北部城市切爾尼戈夫的推進，俄羅斯未能實現其第一天的軍事戰略目標。

【12:21】CNN指烏克蘭國防部聲稱，自周四起已造成800多名俄軍受傷，但未知數字是否包括死亡，另破壞逾30架俄軍坦克﹑7架軍機及6架直升機。

【11:24】CNN引述美國消息人士，指俄羅斯武裝部隊經白俄羅斯進入烏克蘭，已抵達離基輔約32公里範圍。

【10:48】基輔市中心傳出多次爆炸聲，烏克蘭內政部官員Anton Gerashchenko指當地凌晨發生襲擊，可能是來自巡航或彈道導彈。【下一頁】

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【09:58】歐盟委員會主席馮德萊恩宣布，批准對俄羅斯的新一輪制裁。【下一頁】

【09:52】拜登宣布，美國將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank及其他4家金融機構，資產總額約為1萬億美元，俄羅斯大批精英人士及其家屬也被列為制裁對象。惟俄羅斯不會被排除在Swift國際銀行網絡之外，因為歐洲不希望採取此類行動。

【09:31】澤連斯基向全國發表講話，確認自俄羅斯入侵以來，暫時有137名平民喪生，位於Zmiinyi島的邊境防衛隊成員全數被俄軍殺害。【下一頁】

【09:28】烏克蘭軍方指西南方與黑海接壤地區正交戰，南部敖德薩的港口軍事基地及黑海防線仍在防禦。當地傳媒指出，更多烏克蘭城市面臨威脅。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲