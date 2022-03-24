【烏克蘭戰爭】北約拒派兵 澤連斯基籲提供軍援（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第29日，美國政府正式指控俄羅斯軍隊，在烏克蘭犯下戰爭罪。俄羅斯在聯合國安全理事會提出烏克蘭人道援助動議，13國棄權僅中國投贊成。北約宣布，東翼駐軍將翻倍，集中在東歐4國。

【本港時間3月24日】

【22:21】北約成員國同意，北約秘書長斯托爾滕貝格延任多1年，直至明年9月底。

【22:18】北約將向烏克蘭提供更多防衛武器，包括反坦克武器、防空裝備及導彈，但強調不會派兵前往烏克蘭。

【22:04】美國加強制裁俄羅斯，新一輪制戰名單涉及多間國防企業，328位國會議員及俄羅斯最大金融機構Sberbank的行政總裁。

【21:16】澤連斯基批評俄羅斯正使用大殺力武器，無限制動用所有軍備瞄準烏克蘭民眾。因此，他再次呼籲北約向烏克蘭提供無限制的軍事支援，包括500架坦克，烏方只想生存及拯救人民。

【21:03】北約成員國召開緊急峰會，商討俄烏戰爭。澤連斯基透過視像向峰會發表演說，再次呼籲北約向烏克蘭提供無限制的軍事支援。

【18:27】北約成員國領袖包括美國總統拜登﹑英國首相約翰遜及德國總理朔爾茨已抵達布魯塞爾，到達會場參加北約峰會。

【18:18】英國《衛報》報稱，英國新制裁針對支持俄羅斯入侵烏克蘭的關鍵行為，包括俄羅斯鐵路﹑生產俄羅斯無人機的公司Kronshtadt及6間銀行等。

被制裁人物方面則遭凍結資產，包括與已被制裁的英超球會車路士班主阿巴莫域治關係密切的石油大亨Eugene Shvidler，擁有400萬英鎊（約4,085萬港元）倫敦豪宅的俄羅斯外長拉夫羅夫繼女Polina Kovaleva，以及被俄軍扶植成梅利托波爾（Melitopol）代理市長的丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。

【17:47】英國政府宣布，因俄羅斯入侵烏克蘭，進一步制裁65名人物及實體。

【17:12】烏克蘭軍方在Facebook發文，聲稱海軍早上在亞速海（Sea of Azov）於已被佔領東南部城市別爾江斯克（Berdyansk）的港口，擊中俄軍黑海艦隊大型登陸艦Orsk號並使其起火。

網傳現場起火畫面

烏克蘭媒體報稱，Orsk號已被擊沉，另外兩艦起火，同時亦有一個彈藥庫及燃料倉被擊中。

【16:18】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，若任何歐盟國家向普京妥協，以盧布結算石油及天然氣費用，等同幫助俄羅斯殺害烏克蘭人，促請有關國家作出理智及負責任的選擇。【下一頁】

【14:06】英國國防部發表情報報告，聲稱基本確定俄軍在烏克蘭出現數以千計損傷，指俄國可能動員後備軍及徵召更多人員參戰，替補在烏克蘭的人員減少。

【12:16】美國國務院表示，駐莫斯科大使館已接獲一份不受歡迎外交人員名單。俄羅斯政府據指，此舉是作為華府驅逐俄羅斯駐美外交人員報復。

【10:01】俄羅斯情報機關人士爆料，隨俄軍入侵烏克蘭戰事持續，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發動政變推翻總統普京（Vladimir Putin）的可能性亦增加。

【07:00】俄羅斯在聯合國安理會提出的烏克蘭人道援助動議被否決，13國因俄方未提己方責任而棄權，僅中國投贊成。【下一頁】

【04:34】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，正式指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪，尋求所有手段追究責任。【下一頁】

【01:25】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣布，將增加在保加利亞﹑匈牙利﹑羅馬尼亞及斯洛伐克駐兵，聯同原有在波蘭及波羅的海三國部隊，東翼駐軍將翻倍。【下一頁】

【本港時間3月23日】

【21:45】普京表示，俄羅斯只會接受「不友好國家」，以盧布結算已經簽署期貨合約的俄羅斯天然氣。

【21:28】波蘭驅逐45名俄羅斯外交官，指部分人以外交工作為掩護替俄羅斯的秘密機構工作。

【21:23】俄羅斯外長拉夫羅夫警告，如果北約派遣維和人員進駐烏克蘭，將會觸發俄羅斯與北約直接衝突。

【21:15】雀巢（Nestlé）暫停KitKat、Nesquik等品牌於俄羅斯的業務。

【21:12】拜登出發到歐洲前表示，俄羅斯使用化學武器是「真實威脅」。

【19:05】烏克蘭副總理韋列舒克表示，已與俄羅斯達成協議，開設9條人道走廊，分別設於基輔、扎波羅熱、頓涅茨克及盧甘斯克。她表示，無法與俄方就馬里烏波爾開設人道走廊達成協議，希望民眾自行前往鄰近Berdyansk。

【17:31】俄羅斯國防部表示，俄軍襲擊烏克蘭西北部城市Rivne郊外的軍火庫，摧毀了倉庫內的武器和裝備。

【15:17】烏克蘭總統顧問Oleg Ustenko透露，俄羅斯遭凍結資產和中央銀行儲備料達到3,000億美元（約2.34萬億港元）。

【14:32】俄羅斯駐印尼大使透露，普京計劃出席印尼11月主辦的20國集團（G20）峰會。

【13:37】俄軍據報釋放一名被俘虜數日的蘇梅（Sumy）地區官員Serhiy Kirichko及一名當地女記者Viktoria Roshchina。

【12:13】一名俄羅斯記者於社交媒體發布馬里烏波爾婦產科醫院遇襲消息，被俄羅斯政府指控發布有關俄軍虛假信息，面臨刑事調查。

【11:32】半島電視台指有衛星圖片顯示，馬里烏波爾Livoberezhnyi區有建築物起火。

【10:55】烏克蘭當局指責，俄羅斯軍隊搶劫和摧毀切爾諾貝爾核電站的一個新實驗室。

【09:24】俄羅斯被指扣押疏散烏克蘭平民的11名巴士司機及4名救援人員。

【08:09】聯合國秘書長古特雷斯警告俄羅斯，這場戰爭註定無法取勝，稱已有足夠條件立即停火，呼籲俄烏進行緊急會談。

【06:51】澤連斯基指控俄軍阻止馬里烏波爾平民撤離，稱市內有10萬人處於非人道環境。

【05:01】馬克龍與普京通電話，期間馬克龍呼籲普京停火。

【04:54】克里姆林宮表示，俄羅斯只會在存在威脅的情況下動用核武器。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲