【烏克蘭戰爭】俄軍抵基輔外圍 美恐96小時內失守（不斷更新）

普京授權對烏東採取軍事行動,等同向烏克蘭宣戰。俄羅斯兵分三路進襲,基輔等多個地方發生爆炸,料周五對基輔展開進攻,烏克蘭人大舉逃亡。普京指不是尋求佔領烏克蘭,只是保護平民,要求烏軍棄械投降。

(以下為最新內容)

【本港時間2月25日】

【17:06】烏媒報道指,俄軍已進入基輔外圍區域Obolonsky,國防部呼籲居民協助抵抗,但應留在家中,製作汽油彈。該區離基輔市中心約10公里。Obolonsky民宅區軍車出沒片段

【16:38】烏克蘭總統澤連斯基指,周五(25日)天亮前發生多次導彈襲擊,並稱俄方攻擊目標包括平民區。俄羅斯曾表示,不以平民為目標。烏克蘭首都基輔在當地早上傳出爆炸,據報有民宅遭擊中。

俄羅斯全國多個城市都有民眾上街反對開戰,約1700人被捕。

【14:53】烏克蘭內務部長幕僚表示,烏軍已在基輔市郊與俄軍交戰,預料俄國坦克周五攻擊基輔,估計同日稍後時間會是烏克蘭在今次戰爭中最困難的時刻。烏副防長亦估計,俄軍今日將抵達基輔附近區域。

【14:10】烏克蘭國防部指,已炸毀伊萬基夫(Ivankiv)一條橫越捷捷列夫河 (Teteriv River)的橋樑,阻俄軍向首都推進,該橋位於基輔以北約50公里。

【13:41】烏克蘭軍方發布影片顯示,兩軍在北部城市蘇米(Sumy)爆發激戰。蘇米人口超過26萬,距離俄羅斯邊境不到30公里。影片連結

【13:26】英國國防部指,烏克蘭軍隊進行激烈抵抗,阻止了俄軍在北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)的推進,俄羅斯未能實現其第一天的軍事戰略目標。

【12:21】CNN指烏克蘭國防部聲稱,自周四起已造成800多名俄軍受傷,但未知數字是否包括死亡,另破壞逾30架俄軍坦克﹑7架軍機及6架直升機。

【11:24】CNN引述美國消息人士,指俄羅斯武裝部隊經白俄羅斯進入烏克蘭,已抵達離基輔約32公里範圍。

【10:48】基輔市中心傳出多次爆炸聲,烏克蘭內政部官員Anton Gerashchenko指當地凌晨發生襲擊,可能是來自巡航或彈道導彈。【下一頁】

【09:58】歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)宣布,批准對俄羅斯的新一輪制裁。【下一頁】

【09:52】拜登宣布,美國將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank及其他4家金融機構,資產總額約為1萬億美元,俄羅斯大批精英人士及其家屬也被列為制裁對象。惟俄羅斯不會被排除在Swift國際銀行網絡之外,因為歐洲不希望採取此類行動。

【09:31】澤連斯基向全國發表講話,確認自俄羅斯入侵以來,暫時有137名平民喪生,位於Zmiinyi島的邊境防衛隊成員全數被俄軍殺害。【下一頁】

【09:28】烏克蘭軍方指西南方與黑海接壤地區正交戰,南部敖德薩的港口軍事基地及黑海防線仍在防禦。當地傳媒指出,更多烏克蘭城市面臨威脅。

【本港時間2月24日】

【22:43】俄羅斯國防部表示,俄軍的空襲摧毀烏克蘭74個軍事基礎設施,包括11個機場及3個指揮中心。

【22:26】美國有線新聞網絡(CNN)報道,俄軍已經控制基輔以北約25里的空軍基地Antonov Airport。

【20:51】烏克蘭邊境防衛部隊指出,俄軍已經攻入首都基輔所在的基輔州北部,即與白俄羅斯相鄰的地方。

【19:25】報道指烏克蘭有數百軍民傷亡,全國進入戰時狀態。

【19:15】白俄羅斯總統盧卡申科(Lukashenko)指,白俄羅斯軍隊沒有參與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。 【下一頁】

【18:31】澤連斯基宣布與俄羅斯斷交,亦是自1991年蘇聯解體,俄羅斯與烏克蘭成為獨立國家以來,兩國關係首次破裂。【下一頁】

【18:19】烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示,會向所有需要武器的烏克蘭人提供武器。

【18:17】烏克蘭官方人員證實,第二大城市卡爾可夫(Kharkiv)發現俄羅斯坦克的蹤影。

【18:07】波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛4個位處東歐的北約成員國,有意啟用第4條協議,商討如何應對俄羅斯進攻烏克蘭帶來的領土、政治獨立及安全威脅,以及磋商確保北約盟國安全的額外防禦措施。

【18:01】基輔主要機場先傳出爆炸,當地響起防空警報,民眾爭相從櫃員機取款及購買糧食,大量民眾駕車逐離當地,接壤波蘭邊境的高速公路嚴重堵塞。【下一頁】

【18:00】俄羅斯宣布,禁止商用船隻越過亞速海(Azov sea),直至另行通知,但黑海沿岸港口暫時保持開放。

【17:40】有傳媒翻查衛星圖片,發現俄軍早已加強軍事部署,將軍備及士兵移師至邊境地區,包括位處白俄羅斯的軍事基地。【下一頁】

【17:30】歐盟委員會主席馮德萊恩譴責俄羅斯野蠻的襲擊,將對俄羅斯提出大規模及戰略性制裁,凍結俄羅斯在歐盟的資產,並阻止俄羅斯銀行進入歐洲金融市場。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)對襲擊感到震驚,英國與盟友將果斷作出回應,並主持緊急應變小組(Cobra)會議應對局勢。

德國發言人指,總理朔爾茨(Olaf Scholz)已與澤連斯基進行對話,保證支持烏克蘭;認為俄羅斯行為公然違反國際法。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)譴責俄羅斯發動戰爭決定,敦促俄方必須立即結束其軍事行動,法國與烏克蘭會站在同一陣線。

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)形容俄羅斯野蠻無理入侵烏克蘭,公然違反國際法及《聯合國憲章》,宣布對俄羅斯軍隊指揮官、國防部副部長等25人,以及4間參與開發及銷售軍事武器的企業實施新一輪制裁。

【17:00】烏克蘭邊境防衛部隊指出,俄軍分別經由白俄羅斯及克里米亞(Crimea),分別從北部及南部攻入烏克蘭。烏克蘭內政部官員Anton Gerashchenko表示,俄軍經由克里米亞登陸南部城市敖德薩(Odessa),並揮軍越境前往第二大城市卡爾可夫。

*俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)周四發表全國電視講話,授權俄羅斯軍隊在烏東開展特殊軍事行動,尋求將烏克蘭「去軍事化」(demilitarization)及「去納粹化」(denazification),決不允許基輔擁有核武,重申無法接受北約向東擴張,包括考慮烏克蘭加入。

*普京表明莫斯科別無選擇,只能採取行動應對來自烏克蘭威脅。普京稱莫斯科沒打算佔領烏克蘭,一旦發生流血事件責任在烏克蘭政權,呼籲當地士兵棄械。

*普京亦警告任何國家,切勿嘗試干涉俄羅斯的行動,否則面臨「前所未見的後果」(consequences they have never seen)。

*國際文傳電訊社(Interfax)報道,普京發表演說不久,烏克蘭首都基輔附近的鮑里斯波爾(Boryspil)附近傳出及爆炸聲。有指基輔發生最少7次爆炸聲,當地響起警報。

*烏克蘭有最少4個城市,包括東部頓涅茨克(Donetsk)地區傳出爆炸聲,民航機已被警告駛離頓涅茨克。

*美國總統拜登(Joe Biden)譴責,俄羅斯「無端」(Unprovoked)及「不合理」(unjustified)對烏克蘭發動攻勢,美國將與盟友共同作出回應,俄羅斯會受世界指責,稍後會對俄進一步實施制裁。

*烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞(Sergiy Kyslytsya)表示,現在緩和局勢已太遲,「俄羅斯總統已經宣戰。」(The Russian president declared war),他敦促其他國家協助制止衝突。

*烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)則表明,俄羅斯已對烏克蘭發動全面戰爭。

*俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈(Vassily Nebenzia)為俄羅斯軍事行動辯護,否認是「戰爭」,目的是針對烏克蘭政府並非人民,並將當前緊張局勢歸咎烏克蘭。

