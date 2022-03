【烏克蘭戰爭】俄被指炸死47平民 俄烏外長周四會晤（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事已進入第14日,美國與英國宣布,禁止入口俄羅斯石油。美國同時宣布在波蘭部署愛國者導彈,防範俄羅斯的威脅。俄羅斯與烏克蘭外長將在土耳其,於戰事開始後首次會晤。

(以下為最新內容)

【本港時間3月9日】

【19:21】澤連斯基希望,西方盡快解決波蘭戰機如何運送至烏克蘭的問題。

【17:40】路透社報稱,烏克蘭內閣公告表明,當地將停止出口黑麥、大麥、蕎麥、小米、糖、鹽及肉類至今年年底。

【17:29】國際特赦組織(Amnesty International)指俄軍3日轟炸切爾尼戈夫時,擊中正在排隊取麵包的群眾,導致47人死亡,或構成戰爭罪行。組織分析指出,俄軍最少投放8枚非導引炸彈,有事發地點附近居民表示,排隊的人群基本上無一生還。

【17:22】聯合國旗下難民組織表示,上月24日開戰以來,逃出烏克蘭的民眾數目達210萬至220萬。

【16:36】國際原子能機構(IAEA)表示,與切爾諾貝爾核子數據系統失去聯系。

【16:06】烏克蘭指俄方已同意,在當地時間上午9時至晚上9時(香港時間下午3時至周四凌晨3時)在人道走廊區域暫時停火。

【15:16】俄羅斯國防部公開一份烏克蘭文件,指基輔政府計劃攻擊烏東頓巴斯地區(Donbas)。

【14:50】俄羅斯媒體指外長拉夫羅夫與烏克蘭外長庫列巴將在土耳其會晤,為兩國開戰後首次。據報會晤將在周四(10日)舉行,國際外交論壇周五(11日)展開。

【13:10】BBC報稱,基輔及附近地區周三早上發生數次爆炸,多個城市亦響起空襲警報,警告民眾盡快到附近的避難所。

【12:14】美國在波蘭部署兩個愛國者導彈連(Patriot missile batteries),作為防衛部署,協助美國及北約盟友應對近日俄羅斯與烏克蘭戰事的威脅。

【11:02】烏克蘭副參謀長季莫申科(Kyrylovska Tymoshenko)表示,約5,000人及1,000車輛從蘇梅撤離,多數為婦女﹑兒童及外國公民。

【08:09】美國拒絕波蘭建議,向烏克蘭提供戰機。

【04:01】面對俄羅斯再次提出,在當地時間周三早上9時(香港時間下午3時)暫時在5個城市停火讓平民撤離,烏克蘭軍方指俄國難以信服。

【01:11】美國與英國先後宣布,禁止從俄羅斯入口石油。

【本港時間3月8日】

【22:03】CNN報道,美國總統拜登將宣布,禁止俄羅斯石油等能源入口。惟歐盟暫時未有相同行動。

【18:25】烏克蘭政府表示,正有巴士前往馬里烏波爾,接載撤離的民眾,當地的人道走廊已開啟。基輔西北部市郊城鎮Irpin的平民亦開始撤離。

【17:51】烏克蘭外交部聲稱,戰事至今俄軍已陣亡約1.2萬人,損失逾千裝甲車﹑超過300部坦克及48架戰機等。

【17:17】根據雙方協議,蘇梅的停火時間為當地時間上午9時至晚上9時(香港時間下午3時至周三凌晨3時)。

【16:03】烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)周二表示,根據與俄羅斯達成的人道主義走廊協議,被困在蘇梅平民可在當天開始撤離。首批車隊於當地時間早上10時(香港時間下午3時)出發,由當地居民私家車組成。

【13:49】烏克蘭軍方表示俄軍步伐明顯放慢,烏克蘭持續在南﹑東及北部防衛,首都基輔及切爾尼戈夫(Chernihiv)仍在烏克蘭控制。烏軍指俄國重新使用心理戰,試圖影響被佔領區民眾。

【13:01】世界銀行執行委員會批准向烏克蘭提供7.23億美元(約56.4億港元)的資金援助,包括來自英國、丹麥、拉脫維亞、立陶宛和冰島共1.34億美元(約10.5億港元)的贈款,料於數日內轉交烏克蘭政府。

【12:38】制裁網站Castellum.ai指出,俄羅斯自2月22日起被新增2,778項制裁,制裁總項超過5,000,大幅超越伊朗成為全球最多被制裁的國家。

【09:47】澤連斯基在最新影片中披露自己身處何地,並表明烏克蘭不會退縮,自己亦不怕任何人。

【06:44】俄羅斯提議在5個烏克蘭城市暫時停火,香港時間周二下午3時起生效,開啟人道走廊。但有關提議被烏克蘭拒絕。

【04:30】第3輪談判結束後,烏克蘭官員向美國傳媒透露,雙方在建立安全走廊上只取得極少成果。俄方則指出,有關安全走廊會在周二起開啟。

【本港時間3月7日】

【18:00】俄羅斯支持國際原子能機構負責人提出與烏克蘭舉行三邊會議的想法,以確保俄羅斯攻打當地期間的核設施安全。

【17:54】英外交部官員否認英國將為烏克蘭難民提供一條新人道主義路線前往英國,證實目前可能只有50名烏克蘭人獲英國發出簽證。

【17:30】據外媒報道,俄羅斯沒有參加今日在海牙舉行的國際法院聽證會。

【16:42】韓國宣布進一步對俄羅斯實施經濟制裁,凍結俄羅斯央行持有的南韓圜資產,並停止與俄央行交易。

【15:28】黑客團體Anonymous聲稱已入侵俄羅斯串流媒體及電視直播頻道,播放烏克蘭的戰爭情況。

【14:55】新西蘭議會本周料將通過一項法案,跟隨西方盟國步伐大幅加強對俄羅斯的制裁。

【13:31】路透社引述俄媒指,俄軍將在烏克蘭幾個城市停火並開放人道主義走廊,包括基輔、馬里烏波爾、哈爾科夫和蘇梅。

【12:17】俄羅斯反戰示威持續 單日拘逾4300人。

【10:58】美國眾議院議長佩洛西表示,眾議院正研究禁止進口俄羅斯石油的法案,國會亦打算本周落實對烏克蘭的100億美元援助。

【01:33】烏克蘭總統澤連斯基表示,俄軍動用火箭摧毀烏克蘭中西部的文尼察(Vinnytsia)的民用機場,有影片顯示機場冒出濃煙及有大火。

【01:19】國際原子能機構指,烏克蘭扎波羅熱核電站的工作人員繼續維持核電站運作,但目前由俄軍指揮管理工作。

【00:52】路透社引述目擊者指,周日逃離基輔郊區城鎮Irpin的烏克蘭平民遭俄軍砲擊,期間蹲下躲避,路透社指當時無造成平民傷亡。但《紐約時報》等媒體指有一家四口遭炮火擊中,其中一名婦女及兩名兒童死亡。

【本港時間3月6日】

【21:51】馬里烏波爾市第二次停火撤離平民行動中止,市議會指俄軍再展開炮擊導致無法疏散平民。

【16:54】馬里烏波爾市議會表示,會於當地周日上午10點至夜晚9點(本港周日下午4點至周一清晨3點)期間停火,嘗試第二次停火撤離平民行動。

【15:42】路透社引述南韓外交部周日表示,南韓將對白俄羅斯實施出口管制,以制裁其支持俄羅斯入侵烏克蘭。

【15:33】 烏克蘭軍方報告指自俄軍入侵以來,已有超過1.1萬名俄羅斯軍人喪生。

【12:45】澳洲空軍C-17A Globemaster運輸機向烏克蘭運送軍事設備及醫療用品。

【12:45】烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)與SpaceX兼Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)通話,邀請對方戰後訪問當地。

【11:01】自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來,已有超過130萬烏克蘭人逃難,聯合國形容今次為歐洲自二戰結束以來最危急的一場難民危機。

【10:32】 美國智庫 Institute for the Study of War 稱,俄軍準備在未來 24 至 48 小時內恢復對基輔、哈爾科夫及敖德薩等地的軍事推進行動。

【07:55】全球兩大信用卡公司Visa及萬事達卡宣布,暫停旗下俄羅斯業務

【02:06】烏克蘭指控俄羅斯違反停火協議, 在承諾設人道主義走廊的馬里烏波爾及伏爾諾華卡恢復炮擊行動,烏方需暫停撤離行動。

【本港時間3月5日】

【17:32】烏克蘭政府有意從馬里烏波爾撤離約20萬人,從伏爾諾華卡撤走約1.5萬人,紅十字會將是撤離保證機構。

【16:44】路透社引述俄羅斯媒體俄羅斯新聞社(RIA),平民容許撤離的時間為當地時間周六上午11時至下午4時(香港時間下午5時至晚上10時)。

【16:25】烏克蘭總統幕僚波多利亞克表示,馬里烏波爾及伏爾諾華卡的人道撤離走廊已準備開啟。

【14:47】國際文傳電訊社(Interfax)引述俄羅斯國防部,指俄軍在莫斯科時間周六上午10時(香港時間下午3時)暫時停火,啟用馬里烏波爾及伏爾諾華卡(Volnovakha)的人道走廊,讓平民逃離兩地。

【14:00】澤連斯基反駁逃亡波蘭傳聞,在社交平台Facebook上傳片段,聲稱自己仍在基輔,表明沒有人逃離烏克蘭。

【12:32】新加坡外交部發表針對俄羅斯的金融制裁,禁止俄羅斯銀行﹑實體及在俄羅斯的金融活動。

【12:30】國際原子能機構(IAEA)確認,未有發現位於烏克蘭Zaporizhzhia 、全歐洲最大的核電站有輻射洩漏,但強調在核電站情況仍然非常困難,未能評估站內所有安全系統是否完全運作正常。

【11:36】法新社引述馬里烏波爾市長Vadym Boychenko,指當地已被俄軍包圍。若俄軍控制馬里烏波爾,有助與克里米亞半島及烏東兩俄國支持地區建立陸路通道。

【10:28】烏克蘭稱正與俄羅斯安排舉行第三次和談,或在周末間舉行。

【8:00】澤連斯基批評北約排除設立禁飛區,猶如為俄軍轟炸開綠燈。

【本港時間3月4日】

【18:05】烏克蘭國防部發聲明指俄軍正集中兵力圍攻基輔,聲稱俄軍武裝部隊已消耗大部分作戰儲備,並準備由南部和東部軍區轉移額外部隊和資源。

【17:18】美國共和黨參議員格雷厄姆將普京比作納粹領袖希特拉,更暗示俄羅斯民眾可暗殺普京以結束俄烏戰爭。

【16:44】俄羅斯國家杜馬(即下議院)通過一項法律,將傳播有關俄羅斯軍方虛假信息的行為定為刑事罪。

【16:15】歐盟美國給予烏克蘭難民臨時居留權

【15:35】 據當地官員和烏克蘭核監察機構稱,俄羅斯軍隊已控制 扎波羅熱核電站 。

【13:43】烏克蘭發表聲明指,烏克蘭扎波羅熱核電站火災已撲滅。

【13:28】烏克蘭總統澤連斯基要求與俄羅斯總統普京面對面談判。

【12:15】烏克蘭馬里烏波爾遭俄軍包圍 斷水電糧食

【12:02】 英國首相約翰遜的辦公室表示,在俄軍襲擊烏克蘭核電站並引發火災後,他將尋求召開聯合國安理會緊急會議。

【10:12】烏克蘭外長指俄軍炮擊位於烏克蘭Zaporizhzhia 、全歐洲最大的核電站引致起火。

【09:30】俄烏第二輪談判結束,雙方同意設立人道主義走廊讓平民撤離。

【本港時間3月3日】

【18:29】英國天空電視台報稱,俄方談判代表Vladimir Medinsky指談判延至同日英國時間中午再重啟(即香港時間晚上8時後)。

【17:07】英國國防部的情報指由於烏軍頑抗和後勤問題,導致俄軍車隊一直無法加緊推進,仍距離基輔約30多公里遠。

英方估計烏克蘭仍掌控哈爾科夫、切爾尼戈夫及馬里烏波爾這3個城市,至於赫爾松的戰況則未能確定,但證實部分俄軍已進入赫爾松。

【16:42】烏克蘭緊急服務隊周四表示,俄羅斯過去24小時內對哈爾科夫轟炸及攻擊中,釀成最少34名平民死亡。

烏克蘭控制的東頓巴斯區域領袖指出,南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)正面臨缺電或食水情況。

【15:36】早前反對從Swift國際銀行網絡剔除部分俄羅斯銀行的匈牙利表示,支持歐盟對俄羅斯實施的制裁。總理奧爾班(Viktor Orbán)強調,歐盟的團結至關重要,但表明無理由切斷與俄羅斯的能源合作。

【13:24】澤連斯基周三發表新影片,指戰事至今已殲滅9,000名俄軍,稱俄軍士氣愈來愈低落,被俘俄軍人數亦增加。

【12:15】聯合國難民事務高級專員格蘭迪(Filippo Grandi)周三發文指出,過去7日約100萬人逃離烏克蘭,呼籲盡快停戰,向仍在烏克蘭的民眾提供急需的人道援助。

【10:01】俄羅斯指和談可能在周四舉行,指停火成為議程之一,預計烏克蘭官員當地時間周四早上抵達白俄羅斯。

【09:19】英國衛報指基輔周四凌晨傳出最少4次爆炸聲。

【07:01】烏克蘭南部城市赫爾松被指俄軍控制,但市長及美軍情報指該市未完全淪陷。

【04:28】英超球會車路士的俄羅斯富豪班主宣布出售球會,並將收益用於幫助俄烏戰爭受影響人士

【01:11】聯合國投票以大比數通過一項譴責俄羅斯攻打烏克蘭的決議,獲141票贊成、5票反對及35票棄權。其中中國、古巴及尼加拉瓜等國投棄權票,俄羅斯、白俄羅斯、北韓、厄立特里亞和敘利亞投反對票。

【本港時間3月2日】

【22:01】俄羅斯外長拉夫羅夫表示,俄羅斯不會允許烏克蘭獲得核武器,並指第三次世界大戰將是核戰爭。

【20:08】基輔市長傑素高指俄軍持續逼近,呼籲居民留在室內,準備全力守衛城市。

【19:01】克里姆林宮表示,已準備與烏克蘭開始次輪談判,但未知烏方人員會否現身。發言人佩斯科夫表示,烏克蘭正按美國要求拖延談判。

【17:16】澤連斯基表示,俄羅斯入侵6日為止有近6,000名俄軍死亡,並批評俄國轟炸基輔二戰大屠殺紀念碑附近區域。

【16:54】日本防衛省表示,在北海道根室半島近海發現疑似俄羅斯直升機侵犯日本領空。日本自衛隊戰機緊急升空回應,並以無線電警告。

【15:22】哈爾科夫當地時間周三午,一幢警察大樓及大學被俄羅斯轟炸,大樓頂部起火,樓宇幾乎倒塌。現場片段

【14:05】莫斯科時報指出,當地周三將連續3日不開市,股市經紀亦被告知,即使市場重開,拒絕接受外國投資者任何賣單。

【12:30】烏克蘭時間周三清晨據報俄軍傘兵進入哈爾科夫,與烏軍猛烈交火。基輔及其他烏克蘭城市持續受轟炸。

【12:15】蘋果(Apple)、 Nike、福特汽車等企業宣布停止在俄羅斯銷售產品,Google宣布將從新聞剔除俄羅斯國家出版商。

【11:30】歐盟投票大比數通過啟動烏克蘭加入程序,烏克蘭正式成歐盟候選國。

【10:44】拜登更宣布與30國合作,釋出60萬桶原油儲備。

【10:22】美國總統拜登發表任內首份國情咨文,揚言俄羅斯總統普京需為入侵烏克蘭付出代價,同時亦確認美國禁止俄羅斯航班進入美國領空。

【10:15】俄軍持續轟炸基輔及其他城市。基輔一座電視塔被炸中,造成最少5人死亡,當地大屠殺紀念碑附近亦遭轟炸。位於基輔西北約56公里的小鎮Borodjanka同被轟炸,兩幢住宅大樓被摧毀。

【08:35】路透社報導指美國將禁止俄羅斯航班進入領空,美國總統拜登最快當地時間周二宣布,未知生效時間。

【本港時間3月1日】

【23:00】聯合國難民署表示,烏克蘭至今有66萬人逃往鄰近城市。

【21:13】克里姆林宮否認,俄軍曾對民居發動砲擊,又強調俄軍沒有使用集束彈藥及具毀滅性的真空彈,批評有關指控是捏造。

【21:10】有指俄烏第二輪會談可能周三在白俄與波蘭邊境的布列斯特地區舉行,而烏克蘭代表團將增加兩名最高議會議員。



【18:14】歐洲議會準備呼籲歐盟成員國,禁止從俄羅斯入口石油及天然氣,促請對俄羅斯實施更嚴格制裁。歐洲議會亦有意要求,向白俄羅斯實施相同制裁。

【15:47】英國軍方報告指,俄軍過去24小時取得極小進展,主要因為後援物流問題。俄軍同時加強炮轟基輔北部、哈爾科夫及切爾尼戈夫,並在市郊人口密集地區加強炮火,將增加平民傷亡威脅。因未能控制烏克蘭制空權,俄軍正換成夜間行動減少損失。

【14:23】衛報報稱,位於基輔及哈爾科夫之間的城市Okhtyrka一個軍營被轟炸,最少70名士兵死亡。Okhtyrka官員指多名俄羅斯士兵及平民在周日的戰事中死亡。

【14:00】烏克蘭哈爾科夫周一遭俄軍連番轟炸,市長Ihor Terekhov指最少9人死亡,37人受傷。從傳出的照片可見,市內出現多枚未爆彈。

哈爾科夫住宅單位內出現導彈

【11:50】美國指俄羅斯軍隊落後其進攻時間表,料俄國已投入其入侵烏克蘭前部署近75%兵力。美國有國會議員估計,俄軍將試圖包圍基輔。



【10:52】華特迪士尼(Walt Disney)及華納(WarnerMedia)宣布,停止在俄羅斯上映最新電影《熊抱青春記》(Turning Red)及蝙蝠俠(Batman)。

【10:21】烏克蘭俄羅斯首輪談判未有結果,雙方官員指或舉行更多會談。歐盟宣布對俄羅斯總統普京發言人佩斯科夫等26人實施制裁,加拿大禁止進口俄羅斯原油。

【09:14】澤連斯基在最新影片中指出,俄國在談判期間持續轟炸烏克蘭城市,指控俄羅斯在哈爾科夫犯下戰爭罪行,並表示烏克蘭已申請加入歐盟。

【08:42】路透社報稱,衛星圖片發現基輔以西北區域出現長達64公里的俄軍部隊,數量較日前約27公里大幅增加。另有衛星圖片指出,白俄羅斯邊境﹑離烏克蘭僅約32公里地點出現新俄軍地面部隊。

【本港時間2月28日】

【21:32】俄軍首次承認,有士兵在烏克蘭戰爭中陣亡,但無透露俄軍具體傷亡人數。烏克蘭國防部指俄羅斯約有5,300名士兵陣亡。

【21:28】俄羅斯防長紹伊古(Sergey Shoygu)按總統普京(Vladimir Putin)指示,下令戰略導彈部隊、北方艦隊、太平洋艦隊及戰略航空兵指揮部的當值人員加強並進入戰備狀態(enhanced combat duty)。

【21:20】俄羅斯限制36個國家的航空公司飛越領空,以回應歐盟等多地的禁飛令。

【20:35】美國禁止銀行等機構,與俄羅斯央行、財政部及主權財富基金進行美元交易。

【19:25】 烏克蘭表示談判目標是立即停火並讓俄羅斯軍隊撤出, 克里姆林宮拒絕回應談判目標。但俄羅斯談判代表指,俄方 希望促成符合雙方利益的協議。

【18:55】烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)透露談判已經開始

【17:45】聯合國人權事務負責人指俄烏開戰以來,最少有102名平民喪生及304人受傷,更警告實際傷亡數字或遠高於此。

【16:50】烏克蘭總統辦公室發表聲明,指烏克蘭代表團已抵達白俄與烏克蘭邊境準備與俄方代表團會晤。

【16:05】俄烏赴白俄邊境談判 能否取突破?

【15:30】俄羅斯央行宣布從9.5厘大幅加息至20厘,並下令企業出售8成外匯收入。

【15:00】英國宣布進一步經濟制裁俄羅斯,包括禁止俄羅斯央行動用其6,300億美元(約4.9萬億港元)外匯儲備等。

【13:50】俄民眾趕提款 外資沽售俄羅斯投資

【12:01】俄軍周日攻入烏克蘭第二大城市哈爾科夫,與烏軍展開街頭戰。但烏克蘭政府其後宣布,烏軍已經重奪哈爾科夫,更公布相信為被俘俄軍的照片。

【11:10】歐盟打破慣例宣布會出資購買軍火支援烏克蘭,並宣布多項對俄制裁措施,包括對俄關閉全部歐盟領空,並封鎖在歐洲俄媒。

【10:40】俄羅斯軍隊據報已包圍基輔,外媒引述衛星圖顯示俄軍車隊長達5.2公里,但俄軍試圖襲擊基輔西北部未能成功。

【07:45】白俄全民公投通過放棄無核地位新憲法。

【本港時間2月27日】

【23:09】白宮發言人普薩普(Jen Psaki)指,威嚇是普京在衝突中的慣常伎倆,認為是虛張聲勢,並稱美國有能力保護自己。

【22:58】美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)回應指,普京不斷將情況升級,是不能接受,美國會以最強烈方法阻止。

【22:30】普京下令,掌控俄羅斯核武的特殊部隊進入特別狀態,以應對西方制裁。

普京在與軍方的會議中啟動核威懾,下令國防部及軍方,調動掌控核彈的戰略威懾部隊(Deterrence Force)進入作戰狀態,過程由電視直播。普京強調,西方國家對俄羅斯的制裁是非法。

【18:15】澤連斯基周日發表全國講話,指俄軍開始轟炸烏克蘭民居區域,但表明烏克蘭會繼續對抗重拾國家自由。

【16:41】澤連斯基表示,仍然開放與俄羅斯協商,但前點是地點不能對烏克蘭有威脅,表明如俄羅斯不會從白俄派兵攻擊,明斯克(Minsk)是一個潛在地點。

【15:27】俄羅斯總統發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)指代表團已抵達白俄羅斯,準備與烏克蘭協商。

【15:09】俄媒指美國兩大芯片廠AMD及Intel據傳遵循制裁禁令,停止向俄羅斯供應處理器。

【14:32】內政部長幕僚Anton Gerashchenko指俄軍已進入哈爾科夫。

【13:11】烏克蘭政府指俄軍炸毀哈爾科夫的天然氣管道,據報當地出現巨大蘑菇雲。此外,俄軍亦對烏克蘭石油重鎮瓦西里基夫(Vasylkiv)發動猛烈攻勢。

爆炸畫面

【12:58】CNN引述基輔一間醫院的醫生指出,俄烏兩軍上周六交火期間,導致一名6歲男童喪命,另有2名青少年及3名成年人受傷。

【本港時間2月26日】

【18:03】澤連斯基表示,現在是時候決定是否允許烏克蘭加入歐盟,並透露與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)商討,關於進一步援助及現今烏克蘭民眾的狀況。

【17:25】烏克蘭衛生部指自俄羅斯入侵,最少198人死亡,當中包括3名兒童。另有1,115人受傷,包括33名兒童。路透社稱未知數據是否只是平民死亡人數。

【16:54】路透社稱東北部蘇梅市的戰事再次展開,烏軍與俄軍交火。捷克同意提供860萬歐元武器,荷蘭提供多200枚防空火箭炮。

【16:20】基輔市長表示,通宵發生的戰事中共釀成35人受傷,包括兩名兒童。另有一幢住宅大樓被俄國導彈擊中,但暫未有傷亡報告。俄方否認有造成任何民居損毀。

現場片段

【15:11】俄羅斯傳媒引述俄國國防部長指出,俄軍已成功佔領南部城市梅利托波爾(Melitopol),並透露利用空載及艦載巡航導彈,徹夜轟炸烏克蘭的軍事目標。

【14:00】澤連斯基上傳最新影片,澄清要求軍隊投降及撤離民眾的傳言,堅稱「我們會保衛我們的國家。」(We will defend our state.)

澤連斯基最新片段

【13:16】美國總統拜登據報已向國務卿布林肯發出備忘錄,指示向烏克蘭提供3.5億美元(約27.3億港元)軍事援助。



【12:08】國際文傳電訊社(Interfax)引述基輔市政府聲明,指基輔發生巷戰。CNN亦指基輔清晨傳出槍聲,疑似來自東南方。

【11:54】離基輔約35公里的南部城市Vasilkiv市長Natalia Balasynovich指出,市內曾爆發大規模交戰多人受傷,約200人喪生。

【10:17】CNN報稱基輔西部及南部傳出爆炸聲,烏克蘭國家特別通訊部指基輔東部郊區亦發生交戰。

【本港時間2月25日】

【21:56】克里姆林宮發言人表示,俄羅斯準備於白俄羅斯首都明斯克與烏克蘭會談,但先決條件是烏克蘭承諾中立地位,包括「去軍事化」,以及不會加入北約。

【21:36】社交媒體的片段顯示,俄羅斯坦克及裝甲車駛過基輔市內街道,並不時聽到槍聲及爆炸聲。

【21:34】俄羅斯國防部指,俄軍已佔領及控制基輔附近的霍斯托梅爾機場(Hostomel airfield),並已封鎖北部城市切爾尼戈夫(Chernihiv)。

【20:44】聯合國難民署表示,烏克蘭境內有10萬人逃離家園。若果局勢進一步升級,預測可能有400萬人逃離烏克蘭。

【19:21】印度政府據報正與俄商討交易機制,勢令俄從西方制裁中獲得喘息空間。路透社報道指,印度非常需要俄方的肥料,若西方制裁加強,會損害印度農業。烏俄開戰,印度政府呼籲各方停止暴力,但未有譴責俄羅斯。

【19:10】俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示,俄軍事行動是為了將烏克蘭從壓迫中解放出來,令烏克蘭人可自由決未自己的將來。

【18:04】歐洲足協緊急會議後決定,原定5月底在俄羅斯聖彼得堡舉行的歐聯決賽,移師法國巴黎的王子球場舉行。

【17:06】烏媒報道,俄軍已進入基輔外圍區域Obolonsky,國防部呼籲居民協助抵抗,但應留在家中,製作汽油彈。該區離基輔市中心約10公里。Obolonsky民宅區軍車出沒片段

【16:38】烏克蘭總統澤連斯基指,周五天亮前發生多次導彈襲擊,並稱俄方攻擊目標包括平民區。俄羅斯曾表示,不以平民為目標。首都基輔在當地早上傳出爆炸,據報有民宅遭擊中。

俄羅斯全國多個城市都有民眾上街反對開戰,約1700人被捕。

【14:53】烏克蘭內務部長幕僚表示,烏軍已在基輔市郊與俄軍交戰,預料俄國坦克周五攻擊基輔,估計同日稍後時間會是烏克蘭在今次戰爭中最困難的時刻。烏副防長亦估計,俄軍今日將抵達基輔附近區域。

【14:10】烏克蘭國防部指,已炸毀伊萬基夫(Ivankiv)一條橫越捷捷列夫河 (Teteriv River)的橋樑,阻俄軍向首都推進,該橋位於基輔以北約50公里。

【13:41】烏克蘭軍方發布影片顯示,兩軍在北部城市蘇梅(Sumy)爆發激戰。蘇梅人口超過26萬,距離俄羅斯邊境不到30公里。影片連結

【13:26】英國國防部指,烏克蘭軍隊進行激烈抵抗,阻止了俄軍在北部城市切爾尼戈夫的推進,俄羅斯未能實現其第一天的軍事戰略目標。

【12:21】CNN指烏克蘭國防部聲稱,自周四起已造成800多名俄軍受傷,但未知數字是否包括死亡,另破壞逾30架俄軍坦克﹑7架軍機及6架直升機。

【11:24】CNN引述美國消息人士,指俄羅斯武裝部隊經白俄羅斯進入烏克蘭,已抵達離基輔約32公里範圍。

【10:48】基輔市中心傳出多次爆炸聲,烏克蘭內政部官員Anton Gerashchenko指當地凌晨發生襲擊,可能是來自巡航或彈道導彈。

【09:58】歐盟委員會主席馮德萊恩宣布,批准對俄羅斯的新一輪制裁。

【09:52】拜登宣布,美國將制裁俄羅斯第一大銀行Sberbank及其他4家金融機構,資產總額約為1萬億美元,俄羅斯大批精英人士及其家屬也被列為制裁對象。惟俄羅斯不會被排除在Swift國際銀行網絡之外,因為歐洲不希望採取此類行動。

【09:31】澤連斯基向全國發表講話,確認自俄羅斯入侵以來,暫時有137名平民喪生,位於Zmiinyi島的邊境防衛隊成員全數被俄軍殺害。

【09:28】烏克蘭軍方指西南方與黑海接壤地區正交戰,南部敖德薩的港口軍事基地及黑海防線仍在防禦。當地傳媒指出,更多烏克蘭城市面臨威脅。

