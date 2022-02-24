【烏克蘭戰爭】俄羅斯攻至基輔北 兵分三路圍攻（不斷更新）

普京授權對烏東採取軍事行動，等同向烏克蘭宣戰。俄羅斯兵分三路進襲，基輔等多個地方發生爆炸，烏克蘭人大舉逃亡。普京指不是尋求佔領烏克蘭，只是保護平民，要求烏軍棄械投降。

（以下為最新內容）

【本港時間2月24日】

【22:43】俄羅斯國防部表示，俄軍的空襲摧毀烏克蘭74個軍事基礎設施，包括11個機場及3個指揮中心。

【22:26】美國有線新聞網絡（CNN）報道，俄軍已經控制基輔以北約25里的空軍基地Antonov Airport。

【20:51】烏克蘭邊境防衛部隊指出，俄軍已經攻入首都基輔所在的基輔州北部，即與白俄羅斯相鄰的地方。

【19:25】報道指烏克蘭有數百軍民傷亡，全國進入戰時狀態。

【19:15】白俄羅斯總統盧卡申科（Lukashenko）指，白俄羅斯軍隊沒有參與俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。 【下一頁】

【18:31】澤連斯基宣布與俄羅斯斷交，亦是自1991年蘇聯解體，俄羅斯與烏克蘭成為獨立國家以來，兩國關係首次破裂。【下一頁】

【18:19】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，會向所有需要武器的烏克蘭人提供武器。

【18:17】烏克蘭官方人員證實，第二大城市卡爾可夫（Kharkiv）發現俄羅斯坦克的蹤影。

【18:07】波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛4個位處東歐的北約成員國，有意啟用第4條協議，商討如何應對俄羅斯進攻烏克蘭帶來的領土、政治獨立及安全威脅，以及磋商確保北約盟國安全的額外防禦措施。

【18:01】基輔主要機場先傳出爆炸，當地響起防空警報，民眾爭相從櫃員機取款及購買糧食，大量民眾駕車逐離當地，接壤波蘭邊境的高速公路嚴重堵塞。【下一頁】

【18:00】俄羅斯宣布，禁止商用船隻越過亞速海（Azov sea），直至另行通知，但黑海沿岸港口暫時保持開放。

【17:40】有傳媒翻查衛星圖片，發現俄軍早已加強軍事部署，將軍備及士兵移師至邊境地區，包括位處白俄羅斯的軍事基地。【下一頁】

【17:30】歐盟委員會主席馮德萊恩譴責俄羅斯野蠻的襲擊，將對俄羅斯提出大規模及戰略性制裁，凍結俄羅斯在歐盟的資產，並阻止俄羅斯銀行進入歐洲金融市場。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）對襲擊感到震驚，英國與盟友將果斷作出回應，並主持緊急應變小組（Cobra）會議應對局勢。

德國發言人指，總理朔爾茨（Olaf Scholz）已與澤連斯基進行對話，保證支持烏克蘭；認為俄羅斯行為公然違反國際法。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）譴責俄羅斯發動戰爭決定，敦促俄方必須立即結束其軍事行動，法國與烏克蘭會站在同一陣線。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）形容俄羅斯野蠻無理入侵烏克蘭，公然違反國際法及《聯合國憲章》，宣布對俄羅斯軍隊指揮官、國防部副部長等25人，以及4間參與開發及銷售軍事武器的企業實施新一輪制裁。

【17:00】烏克蘭邊境防衛部隊指出，俄軍分別經由白俄羅斯及克里米亞（Crimea），分別從北部及南部攻入烏克蘭。烏克蘭內政部長Anton Gerashchenko表示，俄軍經由克里米亞登陸南部城市敖德薩（Odessa），並揮軍越境前往第二大城市卡爾可夫。

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＊俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四發表全國電視講話，授權俄羅斯軍隊在烏東開展特殊軍事行動，尋求將烏克蘭「去軍事化」（demilitarization）及「去納粹化」（denazification），決不允許基輔擁有核武，重申無法接受北約向東擴張，包括考慮烏克蘭加入。

＊普京表明莫斯科別無選擇，只能採取行動應對來自烏克蘭威脅。普京稱莫斯科沒打算佔領烏克蘭，一旦發生流血事件責任在烏克蘭政權，呼籲當地士兵棄械。

＊普京亦警告任何國家，切勿嘗試干涉俄羅斯的行動，否則面臨「前所未見的後果」（consequences they have never seen）。

＊國際文傳電訊社（Interfax）報道，普京發表演說不久，烏克蘭首都基輔附近的鮑里斯波爾（Boryspil）附近傳出及爆炸聲。有指基輔發生最少7次爆炸聲，當地響起警報。

＊烏克蘭有最少4個城市，包括東部頓涅茨克（Donetsk）地區傳出爆炸聲，民航機已被警告駛離頓涅茨克。

＊美國總統拜登（Joe Biden）譴責，俄羅斯「無端」（Unprovoked）及「不合理」（unjustified）對烏克蘭發動攻勢，美國將與盟友共同作出回應，俄羅斯會受世界指責，稍後會對俄進一步實施制裁。

＊烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）表示，現在緩和局勢已太遲，「俄羅斯總統已經宣戰。」（The Russian president declared war），他敦促其他國家協助制止衝突。

＊烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則表明，俄羅斯已對烏克蘭發動全面戰爭。

＊俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）為俄羅斯軍事行動辯護，否認是「戰爭」，目的是針對烏克蘭政府並非人民，並將當前緊張局勢歸咎烏克蘭。

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責任編輯：郭麗明