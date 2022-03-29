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【烏克蘭戰爭】俄烏和談重啟 俄否認有意用核武（不斷更新）

環球社會熱點 16:29 2022/03/29

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第33日。俄羅斯與烏克蘭談判代表已抵達土耳其，預計周二（29日）開始新一輪和談，相隔逾兩周後再次面對面談判。俄羅斯財閥阿巴莫域治與烏方兩名談判代表會晤後出現中毒跡象，但美國官員稱可能是環境所致。俄羅斯表明，並未考慮使用核武。

【本港時間3月29日】

【16:30】俄烏代表團在土耳其會面，埃爾多安指是時候取得實際性成果，強調製止悲劇需取決於雙方，立即停火將令所有人受益。

【15:49】俄烏和談在土耳其總統辦公室舉行，由土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）主持。

【13:08】烏克蘭軍方表示，俄軍持續向民居區域發埶導彈，主要針對燃料儲存倉庫，意圖加劇烏國運輸問題及製造人道危機。

【12:00】《莫斯科時報》（The Moscow Times）報道，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發表電視演說時表示，俄羅斯政府正制定一項有關報復性簽證措施的總統法令草案，來應對部分國家的不友好行為，包括入境限制等，但未有進一步解釋何時及具體如何實施限制。【下一頁】

【09:44】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時表示，俄羅斯無人考慮使用核武，甚至沒有人有動用核武的想法。

【06:33】俄羅斯財閥阿巴莫域治（Roman Abramovich）早前與烏方兩名談判代表會面，事後出現疑似中毒現象，美國官員指可能是環境所致【下一頁】

【00:56】俄羅斯與烏克蘭談判代表團已抵達土耳其，可能在周二舉行新一輪會談，但雙方一致認為暫時難有突破。【下一頁】

【本港時間3月28日】

【21:24】克里姆林宮重申，若不友好國家拒絕用盧布支付，俄羅斯將不會免費供應天然氣。遭強力制裁的俄羅斯，早前要求「不友好國家」以盧布買俄羅斯能源，遭歐洲國家強烈反對。

【18:43】烏克蘭國防部副部長Hanna Maliar指俄軍嘗試在基輔建立「走廊」，意圖截斷交通及補給路徑。

【18:38】烏克蘭武裝部隊幕僚長表示，守衛基輔的部隊成功抵抗嘗試突破西北防線的俄軍，將俄軍向後推移。

位於Topolske﹑Kamianka及Sukha Kamianka的戰事持續，另外Huliaipole與Zaporizhia阻止俄軍推進。

【17:33】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）在Facebook宣布放寬宵禁，周一起由當地時間晚下9時至翌日早上6時。

【17:26】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，只有和談在關鍵問題接近達成共識時，普京與澤連斯基才可能會面，否則認為只會有反效果。

烏克蘭內政部幕僚Vadym Denysenko早前曾表示，不預期在今日可能舉行的和談上，在主要議題會取得任何突破。

【16:43】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，周一未有計劃開啟人道走廊供平民撤離，稱有情報指有關路線可能遭遇俄軍「挑釁」。

【14:04】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）宣布，當地學校周一起復課，但只會維持網上授課。

【10:29】烏克蘭軍方聲稱，俄軍在基輔地區遭受重大損失後開始撤走部分部隊。

【08:23】美國總統拜登（Joe Biden）返回美國後，再次被問及指普京不應再掌權是否希望俄羅斯出現政權更替，他只簡單回應「不」。

【04:44】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄烏新一輪和談將在土耳其舉行，堅持要求烏克蘭領土完整，願意保持中立地位。【下一頁】

【03:46】烏克蘭軍方情報首長Kyrylo Budanov認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）試圖分裂烏克蘭，在當地製造朝鮮半島的南北韓局勢。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲

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