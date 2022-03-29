【烏克蘭戰爭】俄烏和談料周二重啟 俄否認有意用核武（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第33日。俄羅斯與烏克蘭談判代表已抵達土耳其，預計周二（29日）開始新一輪和談，相隔逾兩周後再次面對面談判。俄羅斯財閥阿巴莫域治與烏方兩名談判代表會晤後出現中毒跡象，但美國官員稱可能是環境所致。俄羅斯表明，並未考慮使用核武。

【本港時間3月29日】

【09:44】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時表示，俄羅斯無人考慮使用核武，甚至沒有人有動用核武的想法。

【06:33】俄羅斯財閥阿巴莫域治（Roman Abramovich）早前與烏方兩名談判代表會面，事後出現疑似中毒現象，美國官員指可能是環境所致。

【00:56】俄羅斯與烏克蘭談判代表團已抵達土耳其，可能在周二舉行新一輪會談，但雙方一致認為暫時難有突破。

【本港時間3月28日】

【21:24】克里姆林宮重申，若不友好國家拒絕用盧布支付，俄羅斯將不會免費供應天然氣。遭強力制裁的俄羅斯，早前要求「不友好國家」以盧布買俄羅斯能源，遭歐洲國家強烈反對。

【18:43】烏克蘭國防部副部長Hanna Maliar指俄軍嘗試在基輔建立「走廊」，意圖截斷交通及補給路徑。

【18:38】烏克蘭武裝部隊幕僚長表示，守衛基輔的部隊成功抵抗嘗試突破西北防線的俄軍，將俄軍向後推移。

位於Topolske﹑Kamianka及Sukha Kamianka的戰事持續，另外Huliaipole與Zaporizhia阻止俄軍推進。

【17:33】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）在Facebook宣布放寬宵禁，周一起由當地時間晚下9時至翌日早上6時。

【17:26】俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，只有和談在關鍵問題接近達成共識時，普京與澤連斯基才可能會面，否則認為只會有反效果。

烏克蘭內政部幕僚Vadym Denysenko早前曾表示，不預期在今日可能舉行的和談上，在主要議題會取得任何突破。

【16:43】烏克蘭副總理韋舒列克（Iryna Vereshchuk）表示，周一未有計劃開啟人道走廊供平民撤離，稱有情報指有關路線可能遭遇俄軍「挑釁」。

【14:04】基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）宣布，當地學校周一起復課，但只會維持網上授課。

【10:29】烏克蘭軍方聲稱，俄軍在基輔地區遭受重大損失後開始撤走部分部隊。

【08:23】美國總統拜登（Joe Biden）返回美國後，再次被問及指普京不應再掌權是否希望俄羅斯出現政權更替，他只簡單回應「不」。

【04:44】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄烏新一輪和談將在土耳其舉行，堅持要求烏克蘭領土完整，願意保持中立地位。【下一頁】

【03:46】烏克蘭軍方情報首長Kyrylo Budanov認為，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）試圖分裂烏克蘭，在當地製造朝鮮半島的南北韓局勢。【下一頁】

【本港時間3月27日】

【20:16】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）指，現時當務之急是以外交方式達成停火及俄羅斯撤軍，直指若想達到目的，則不應在言論或行動上升級。

【19:07】烏克蘭軍方情報指出，俄羅斯嘗試分裂烏克蘭，製造一個受俄羅斯控制地區，與基輔政府對抗。

【17:53】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）重申，美國無意改變俄羅斯政權，稱拜登言論所指是普京不擁有權力隨意侵略烏克蘭或任何國家，或者發動戰爭。

【17:42】獲俄羅斯承認獨立的盧甘斯克共和國（Luhansk People’s Republic）聲稱，不久將來會舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

【17:22】俄羅斯央行表示，莫斯科交易所將在周一（28日）進一步重啟，恢復交易在交易所上市的所有股票，惟禁止沽空，交易時間為當地時間上午10時至下午2時（香港時間下午5時至晚上9時）。

【14:51】烏克蘭內政部官員Vadym Denysenko向路透社表示，俄軍開始攻擊烏國燃料及糧食倉庫，即基輔政府分散管理兩項物資。

同時，Denysenko指俄軍正向烏克蘭邊境派兵，替補部分原有部隊，估計將再嘗試在戰事取得進展。

【13:03】英國國防部更新俄烏戰爭最新情報，指俄軍持續轟炸多個烏克蘭戰略目標，包括多個民居集中區域。俄軍繼續依賴由俄國出發的空軍火力，減少被烏克蘭防空系統發現。

【06:32】英國外相卓慧思（Liz Truss）表示，只要俄羅斯停止侵略烏克蘭及承諾不作進一步威脅，英國可解除對俄羅斯的制裁。【下一頁】

【03:18】美國總統拜登（Joe Biden）指俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不應再掌權，白宮旋即表明，並非要求改變俄羅斯政權。俄羅斯克里姆林宮亦反擊，指普京是否掌權不由拜登決定。 【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲