【烏克蘭戰爭】俄動用「口徑」巡航導彈 要求印企以歐元結算天然氣（不斷更新）

俄羅斯與烏克蘭戰事進入第30日，美國總統拜登參加北約峰會後表示，西方國家更為團結。北約承諾為烏克蘭提供更多軍事援助，加強東翼兵力部署。聯合國大會壓倒性支持為烏克蘭提供人道支援，要求俄羅斯立即停火。俄烏雙方確認，首次交換戰俘。

【本港時間3月25日】

【21:40】俄軍承認日前以「口徑」（Kalibr）巡航導彈，摧毀基輔附近一個燃料庫。

【21:30】北部城市Chernihiv官員表示，當地與基輔的聯繫已遭俄軍截斷。

【21:20】路透社報道，俄羅斯天然氣公司（Gazprom）要求印度最大天然氣傳送公司GAIL，以歐元為所購天然氣結算，希望減少對美元的倚賴。

【19:15】《今日俄羅斯》（RT）引述俄羅斯央行指，俄羅斯限制向不友好國家匯出大額資金、限制資本流動、禁止外國投資者出售股票、從俄金融體系撤資。此外，要獲政府委員會許可，才可向制裁俄羅斯的國家債權人支付公司債及國債。

【18:17】美國與歐盟宣布達成液態天然氣協議，美國將在今年底前，增加向歐洲運送150億立方米液態天然氣。美國與歐盟的能源長期協議確保，美國至最少2030年為止，每年提供額外500億立方米液態天然氣。

【17:30】馬里烏波爾官員表示，多達逾千人避難的劇院被炸中後，最少300人喪生。

【16:41】英國廣播公司引述多方消息，稱烏克蘭南部戰略要地馬里烏波爾（Mariupol）的安全通道，預計在今日開啟，讓民眾駕駛私家車離開。

【15:20】英國國防部情報報告指出，烏克蘭軍在首都基輔以東重新奪回部分城鎮及防衛地點，在基輔西北區域亦將俄軍推後。英國情報分析表示，俄軍補給線過長。

【13:27】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問，指制裁俄羅斯財閥不會對政府產生任何影響，稱制裁只會團結俄羅斯社會，並不會引發民眾不滿政府。梅德韋傑夫更強調，俄羅斯會繼續在烏克蘭的攻勢，直至達成其目標，烏克蘭去武器化及去納粹化。

【10:17】英國首相約翰遜受訪表示，並不認為俄羅斯總統普京希望尋求和平。

【03:10】俄羅斯與烏克蘭確認，雙方自戰事以來首次交換戰俘。

【02:15】美國總統拜登出席北約峰會後舉行記者會，表示西方國家現時更加團結。北約亦承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，包括對抗生化武器的軍事裝備，決定增加東翼兵力部署。【下一頁】

【00:45】聯合國代表大會大比數通過決議，要求俄羅斯立即停止對烏克蘭的戰爭，增加人道援助，提供食物與藥物，幫助平民逃離被包圍城市或地區。 【下一頁】

【本港時間3月24日】

【22:21】北約成員國同意，北約秘書長斯托爾滕貝格延任多1年，直至明年9月底。

【22:18】北約發表聲明，敦促普京立即停止戰爭事，從烏克蘭撤軍。北約將向烏克蘭提供關鍵軍事物資，包括反坦克武器、防空系統及無人機，但強調不會派兵前往烏克蘭。

【22:04】美國加強制裁俄羅斯，新一輪制戰名單涉及多間國防企業，328位國會議員及俄羅斯最大金融機構Sberbank的行政總裁。

【21:16】澤連斯基批評俄羅斯正使用大殺力武器，無限制動用所有軍備瞄準烏克蘭民眾。因此，他再次呼籲北約向烏克蘭提供無限制的軍事支援，包括500架坦克，烏方只想生存及拯救人民。

【21:03】北約成員國召開緊急峰會，商討俄烏戰爭。澤連斯基透過視像向峰會發表演說，再次呼籲北約向烏克蘭提供無限制的軍事支援。

【18:27】北約成員國領袖包括美國總統拜登﹑英國首相約翰遜及德國總理朔爾茨已抵達布魯塞爾，到達會場參加北約峰會。

【18:18】英國《衛報》報道，英國新制裁針對支持俄羅斯入侵烏克蘭的關鍵行為，包括俄羅斯鐵路、生產無人機公司Kronshtadt及6間銀行等。

被制裁人物則遭凍結資產，包括與英超車路士班主阿巴莫域治關係密切的石油大亨Eugene Shvidler，擁有400萬英鎊（約4,085萬港元）倫敦豪宅的俄羅斯外長拉夫羅夫繼女Polina Kovaleva，以及被俄軍扶植成梅利托波爾（Melitopol）代理市長的丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。

【17:47】英國政府宣布，因俄羅斯入侵烏克蘭，進一步制裁65名人物及實體。

【17:12】烏克蘭軍方在Facebook發文，聲稱海軍早上在亞速海（Sea of Azov）於已被佔領東南部城市別爾江斯克（Berdyansk）的港口，擊中俄軍黑海艦隊大型登陸艦Orsk號並使其起火。

網傳現場起火畫面

烏克蘭媒體報稱，Orsk號已被擊沉，另外兩艦起火，亦有一個彈藥庫及燃料倉被擊中。

【16:18】烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，若任何歐盟國家向普京妥協，以盧布結算石油及天然氣費用，等同幫助俄羅斯殺害烏克蘭人，促請有關國家作出理智及負責任的選擇。【下一頁】

【14:06】英國國防部發表情報報告，聲稱基本確定俄軍在烏克蘭出現數以千計損傷，指俄國可能動員後備軍及徵召更多人員參戰，替補在烏克蘭的人員減少。

【12:16】美國國務院表示，駐莫斯科大使館已接獲一份不受歡迎外交人員名單。俄羅斯政府據指，此舉是作為華府驅逐俄羅斯駐美外交人員報復。

【10:01】俄羅斯情報機關人士爆料，隨俄軍入侵烏克蘭戰事持續，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發動政變推翻總統普京（Vladimir Putin）的可能性亦增加。

【07:00】俄羅斯在聯合國安理會提出的烏克蘭人道援助動議被否決，13國因俄方未提己方責任而棄權，僅中國投贊成。【下一頁】

【04:34】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣布，正式指控俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下戰爭罪，尋求所有手段追究責任。【下一頁】

【01:25】北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）宣布，將增加在保加利亞﹑匈牙利﹑羅馬尼亞及斯洛伐克駐兵，聯同原有在波蘭及波羅的海三國部隊，東翼駐軍將翻倍。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲