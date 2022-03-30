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【烏克蘭戰爭】俄削軍事行動承諾 烏美質疑為調軍（不斷更新）

環球社會熱點 10:24 2022/03/30

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俄羅斯與烏克蘭戰事進入第34日。俄羅斯與烏克蘭談判代表於土耳其的新一輪和談取得明顯進展，俄羅斯承諾大幅減少於烏克蘭首都基輔等地的軍事行動。但烏克蘭總統澤連斯基表示烏克蘭人並不天真，強調他們唯一可以相信的是行動而非承諾。

【本港時間3月30日】

【09:19】烏克蘭軍方表示，俄羅斯於北方撤軍只是為進行調軍。

【08:49】美國總統拜登表示，俄羅斯是否會兌現其減少在烏克蘭北部軍事行動的承諾仍有待觀察。

【08:00】烏克蘭總統澤連斯基質疑俄羅斯削減軍事行動的承諾，表示烏克蘭人並不天真，強調他們唯一可以相信的是行動。

【04:13】美國參議院外交關係委員會10多名成員敦促聯邦政府推動聯合國將俄羅斯從人權理事會中除名。

【本港時間3月29日】

【22:00】土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）於首日談判後表示，這是俄烏雙方多輪談判以來，最有明顯進展的一次談判，兩國已就部分議題達成共識，並重申戰爭必須盡快結束。他預期，最困難的議題未來將由兩國外長親自談判。

【21:50】俄國防部宣布，俄軍將大幅減少於基輔及北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事活動。

【21:45】烏克蘭總統幕僚波多利亞克在Twitter指出，談判詳細討論烏方要求的「安全保證條約」，並且加入具法律效力的保證國簽約，以換取俄方要求烏克蘭承諾為中立國，不加入北約等軍事聯盟，或容許外國駐軍。

【17:19】俄羅斯新聞社（RIA）報稱，新一輪俄烏和談在土耳其伊斯坦布爾（Istanbul）舉行時，車路士班主阿巴莫域治在現場旁聽。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，建議任何人出席與俄羅斯談判時，避免飲食或接觸任何物品表面。

【16:30】俄烏代表團在土耳其會面，埃爾多安指是時候取得實際性成果，強調制止悲劇需取決於雙方，立即停火將令所有人受益。

【15:49】俄烏和談在土耳其總統辦公室舉行，由土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）主持。

【13:08】烏克蘭軍方表示，俄軍持續向民居區域發埶導彈，主要針對燃料儲存倉庫，意圖加劇烏國運輸問題及製造人道危機。

【12:00】《莫斯科時報》（The Moscow Times）報道，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）發表電視演說時表示，俄羅斯政府正制定一項有關報復性簽證措施的總統法令草案，來應對部分國家的不友好行為，包括入境限制等，但未有進一步解釋何時及具體如何實施限制。【下一頁】

【09:44】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時表示，俄羅斯無人考慮使用核武，甚至沒有人有動用核武的想法。

【06:33】俄羅斯財閥阿巴莫域治（Roman Abramovich）早前與烏方兩名談判代表會面，事後出現疑似中毒現象，美國官員指可能是環境所致【下一頁】

【00:56】俄羅斯與烏克蘭談判代表團已抵達土耳其，可能在周二舉行新一輪會談，但雙方一致認為暫時難有突破。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、郭麗明、李俊儀、鄭錦玲

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