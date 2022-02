【烏克蘭】普京對烏東採取軍事行動 基輔傳多次爆炸（不斷更新）

俄烏局勢升級,俄羅斯總統普京周四(24日)發表全國講話,授權在烏克蘭東部開展特別軍事行動,呼籲烏克蘭軍隊棄械投降。烏克蘭媒體報道指,首都基輔鮑里斯波爾主要機場傳出槍聲及爆炸;美國總統拜登發聲明譴責普京,表示俄羅斯將受全世界指責。

烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃 【下一頁】

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)周四發表全國電視講話,授權俄羅斯軍隊在烏東開展特殊軍事行動,尋求將烏克蘭「去軍事化」(demilitarization)及「去納粹化」(denazification),決不允許基輔擁有核武,重申無法接受北約向東擴張,包括考慮烏克蘭加入。普京表明莫斯科別無選擇,只能採取行動應對來自烏克蘭威脅。

普京稱莫斯科沒打算佔領烏克蘭,一旦發生流血事件責任在烏克蘭政權,呼籲當地士兵棄械。普京亦警告任何國家,切勿嘗試干涉俄羅斯的行動,否則面臨「前所未見的後果」(consequences they have never seen)。

國際文傳電訊社(Interfax)報道指,普京發表演說不久,首都基輔附近的鮑里斯波爾(Boryspil)附近傳出及爆炸聲。有外媒報告指,基輔發生最少7次爆炸聲,當地響起警報。烏克蘭有最少4個城市,包括東部頓涅茨克(Donetsk)地區傳出爆炸聲,民航機已被警告駛離頓涅茨克。南部港口城市奧迪沙(Odessa)亦發現有俄軍登陸。

拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業 【下一頁】

美國總統拜登(Joe Biden)發表聲明,譴責俄羅斯「無端」(Unprovoked)及「不合理」(unjustified)對烏克蘭發動攻勢,美國將與盟友共同作出回應,俄羅斯會受世界指責。拜登指,稍後會對俄進一步實施制裁。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞(Sergiy Kyslytsya)表示,現在緩和局勢已太遲,「俄羅斯總統已經宣戰。」(The Russian president declared war),他敦促其他國家協助制止衝突。外長庫列巴(Dmytro Kuleba)則表明,俄羅斯已對烏克蘭發動全面戰爭。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈(Vassily Nebenzia)為俄羅斯軍事行動辯護,否認是「戰爭」,目的是針對烏克蘭政府並非人民,並將當前緊張局勢歸咎烏克蘭。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗