【烏克蘭】普京對烏東採取軍事行動 基輔傳多次爆炸（不斷更新）

俄烏局勢升級，俄羅斯總統普京周四（24日）發表全國講話，授權在烏克蘭東部開展特別軍事行動，呼籲烏克蘭軍隊棄械投降。烏克蘭媒體報道指，首都基輔鮑里斯波爾主要機場傳出槍聲及爆炸；美國總統拜登發聲明譴責普京，表示俄羅斯將受全世界指責。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四發表全國電視講話，授權俄羅斯軍隊在烏東開展特殊軍事行動，尋求將烏克蘭「去軍事化」（demilitarization）及「去納粹化」（denazification），決不允許基輔擁有核武，重申無法接受北約向東擴張，包括考慮烏克蘭加入。普京表明莫斯科別無選擇，只能採取行動應對來自烏克蘭威脅。

普京稱莫斯科沒打算佔領烏克蘭，一旦發生流血事件責任在烏克蘭政權，呼籲當地士兵棄械。普京亦警告任何國家，切勿嘗試干涉俄羅斯的行動，否則面臨「前所未見的後果」（consequences they have never seen）。

國際文傳電訊社（Interfax）報道指，普京發表演說不久，首都基輔附近的鮑里斯波爾（Boryspil）附近傳出及爆炸聲。有外媒報告指，基輔發生最少7次爆炸聲，當地響起警報。烏克蘭有最少4個城市，包括東部頓涅茨克（Donetsk）地區傳出爆炸聲，民航機已被警告駛離頓涅茨克。南部港口城市奧迪沙（Odessa）亦發現有俄軍登陸。

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美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，譴責俄羅斯「無端」（Unprovoked）及「不合理」（unjustified）對烏克蘭發動攻勢，美國將與盟友共同作出回應，俄羅斯會受世界指責。拜登指，稍後會對俄進一步實施制裁。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）表示，現在緩和局勢已太遲，「俄羅斯總統已經宣戰。」（The Russian president declared war），他敦促其他國家協助制止衝突。外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則表明，俄羅斯已對烏克蘭發動全面戰爭。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）為俄羅斯軍事行動辯護，否認是「戰爭」，目的是針對烏克蘭政府並非人民，並將當前緊張局勢歸咎烏克蘭。

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責任編輯：郭麗