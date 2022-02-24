  • 14°C
香港時間 : 2022224日 (四) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭】普京對烏東採取軍事行動 基輔傳多次爆炸

環球社會熱點 13:20 2022/02/24

分享：

俄烏局勢升級，俄羅斯總統普京周四（24日）發表全國講話，授權在烏克蘭東部開展特別軍事行動，呼籲烏克蘭軍隊棄械投降。烏克蘭媒體報道指，首都基輔鮑里斯波爾主要機場傳出槍聲及爆炸；美國總統拜登發聲明譴責普京，表示俄羅斯將受全世界指責。

烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃 【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四發表全國電視講話，授權俄羅斯軍隊在烏東開展特殊軍事行動，重申無法接受烏克蘭打算加入北約，表明莫斯科別無選擇，只能採取行動應對來自烏克蘭威脅。

普京稱莫斯科沒打算佔領烏克蘭，一旦發生流血事件責任在烏克蘭政權，呼籲當地士兵棄械。普京亦警告任何國家，切勿嘗試干涉俄羅斯的行動，否則面臨「前所未見的後果」（consequences they have never seen）。

國際文傳電訊社（Interfax）報道指，普京發表演說不久，首都基輔附近的鮑里斯波爾（Boryspil）附近傳出及爆炸聲。有外媒報告指，基輔發生最少7次爆炸聲，當地響起警報。烏克蘭有最少4個城市，包括東部頓涅茨克（Donetsk）地區傳出爆炸聲，民航機已被警告駛離頓涅茨克。南部港口城市奧迪沙（Odessa）亦發現有俄軍登陸。

拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，譴責俄羅斯「無端」（Unprovoked）及「不合理」（unjustified）對烏克蘭發動攻勢，美國將與盟友共同作出回應，俄羅斯會受世界指責。拜登指，稍後會對俄進一步實施制裁。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利齊亞（Sergiy Kyslytsya）表示，現在緩和局勢已太遲，「俄羅斯總統已經宣戰。」（The Russian president declared war），他敦促其他國家協助制止衝突。外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則表明，俄羅斯已對烏克蘭發動全面戰爭。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）為俄羅斯軍事行動辯護，否認是「戰爭」，目的是針對烏克蘭政府並非人民，並將當前緊張局勢歸咎烏克蘭。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
今日
【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
今日
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
今日
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃
今日
烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃
囚犯TikTok炫耀獄中酒店級生活 英網民嬲爆
今日
囚犯TikTok炫耀獄中酒店級生活 英網民嬲爆

你可能感興趣

【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
今日 10:43
【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
今日 12:34
柏林巴黎地標亮黃藍燈 聲援烏克蘭
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
今日 11:42
【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 普京 北約 戰爭 機場 基輔 莫斯科

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間13:00）
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款