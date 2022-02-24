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【理財智慧】 幫子女買自願醫保都扣到稅？ 一文了解受益人、投保人、持有人

理財智慧 18:50 2022/02/24

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有人會為自己買保險、為配偶買保險、為子女買保險等，因此需要仔細填寫當中「受益人、投保人和持有人身份」，相信在填保單時經紀也會解釋清楚，但原來受益人可以不是一個「人」，甚至可以利用保單成立「保險信托」免日後爭產事件的出現。

同場加映:【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

投保人

投保人即保單持有人，即在保單中擁有最大權力的人，可以處理與該份保單的一切事宜，包括退保、更改受益人、提取等，但投保人必須為18歲都以上，例如父母想為未成年子女購買一份具退稅成份的自願醫保，他們因為作為保單持有人，他們是作為投保人身份與保險公司訂立保單，因此他們支付的保費可以用作退稅之用。

受保人

顧名思義即受保單保護的人，有部分公司的人壽保險產品要求保單持有人與受保人為同一人；但部分保險產品可以持有人與受保人是兩個不同的人，例如前面提及的父母為子女投保。但由於受保人的年齡和身體狀況會直接影響保費，因此保險公司能會對受保人提出評核。有部分的保險產品可以轉換受保人，以富通保險｢盛世 • 傳家寶｣為例，可於您可於第1個保單週年日起無限次轉換受保人，達成財富增值的目標。

受益人

即最終受益人，如果受保人符合有關索償條件，受益人會獲得賠償。例如以最常見的人壽保險為例，如果父親生前買了一份人壽保險，而受益人為兒子，他不幸離世後，他的兒子便會獲得賠償。如果受益人也不幸離世，便會由遺產繼承人繼承。

可保權益

如果購買人壽保險，保險公司會要求投保人與受保人要有可保權益，即其中一人離世會令另一位有情感或經濟損失，即例如父母、子女、配偶、甚至固定伴侶或未婚夫婦都可以，但保險公司一般不會接受朋友、合夥人作為可保權益，當然實際按個別情況而定。但如果一對夫婦在結婚時買下一份兩者有可保權益的保險，如果他們離婚，其之間可保權益不會自動解除，作為投保人如果有需要的話，可以向保險公司申請轉換受保人。

捐錢給慈善團體

現時愈多愈多人考慮身故後將遺產捐給有需要的慈善團體，例如「香港女兒」梅艷芳也決定在母親身故後將遺產捐給妙境佛堂，雖然她的母親嫌每月20萬的生活費不夠。所以如果受益人為慈善團體都可以的，但必須是符合SECTION 88的慈善團體。

保險信托

有不少高端客戶都擔心自己身故後，後人會爭產「傷和氣」，因此近年不少保險公司都提供保險信托的服務，即高端的投保人向保險公司購買一份具儲蓄成份的人壽保險，並成立一個信托為保險受益人，那身故後，信托會成為受益人並由受托人管理，從而可以將財富傳承、透過信托分配財產、分期支付資產等。例如前面提及的梅艷芳，她生前成為一個信托代為管理遺產，避免她母親一次過花光所有的遺產。

同場加映: 【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

 

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撰文 : 陳佳恩

 

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