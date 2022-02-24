渣打捐出1000萬元 支援300名失業婦女就業 受聘婦女將運送防疫包至近萬弱勢閉居人士

疫情下多個行業受影響，不少人面對就業不足或失業的苦況，大企業也作出支緩工作。渣打銀行（香港）司（「渣打香港」）宣佈，渣打銀行慈善基金將捐出1,,000萬港元予香港社會服務聯會 (「社聯」)，支援在第五波疫情下因就業市場受挫而失業的婦女，預計有近300名婦女受惠。

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捐款將用於為弱勢社群購買約80,000套防疫包，當中包括食物及防疫物資，及為失業婦女提供兩個月工作機會，紓緩她們的短期財政壓力。受聘婦女將協助運送防疫包至近萬個弱勢閉居家庭，特別是殘疾人士或獨居長者。受聘婦女將獲提供個人防疫物資和交通安排，以確保她們的健康和安全。社聯將負責管理和監督整個計劃。

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渣打香港行政總裁禤惠儀表示：「第五波疫情重挫香港的零售及餐飲業，不少受僱於相關行業的婦女因而失業。我相信新一輪的捐助，除了能向受疫情打擊的婦女提供及時的財政支援，同時亦可透過這些婦女為無法離家者送暖，向他們提供必要物資，協助他們渡過目前的難關。」

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記者：陳詠妍