【職場熱話】兼職員工放假仍被召喚工作 破壞與家人共度美好時光 打工仔憂拒絕惹上司「詐型」

打工仔放假當然想要好好休息，不用煩惱工作問題。但若然在放假時遇上上司有要事交托你做，你會如何應對？近日便有網民在「Dcard」討論區發文指當日已經向上司請假亦獲得批准，卻突然被要求協助完成文件，大感無奈之餘又擔憂拒絕會引起對方不滿。

樓主經歷：

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有網民認為「兼職放假都要做？帶住電腦在途中做若然有意外，是否可以Claim保險？你只是兼職，不用搏到盡」、「我全職，工作時間以外一律不回應，除非是一兩句，第二日大可以說沒看到訊息」。

亦有網民認為「跟他說正在放假，幫他做要收OT錢，不然就不用理他」、「你做他會覺得你好欺負，下次放假又會叫你幫手，要學會Say No」。

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責任編輯：陸盈希