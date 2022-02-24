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【疫苗通行證】領展商場和街市部分安心出行二維碼套上凸字膠套　向租戶派快速測試套裝

股市 12:50 2022/02/24

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【疫苗通行證】領展商場和街市部分安心出行二維碼套上凸字膠套　向租戶派快速測試套裝

疫苗通行證今日起實施，領展 （00823） 指，旗下的75個商場和52個鮮活街市已於商場和鮮活街市的主要出入口，包括通往停車場及屋苑的主要通道的當眼處，張貼了「安心出行」二維碼及告示，提醒市民進入商場或街市時，必須使用「安心出行」應用程式。部分二維碼亦已為視障人士套上凸字膠套。領展並於旗下客流量較大的商場和街市主要出入口增派人手，協助市民掃描「安心出行」二維碼以遵守有關新規定。

    點擊圖片放大

王國龍指收緊防疫影響租金收入【下一頁】

領展早前已旗下的所有商戶發出通知，提醒他們「疫苗通行證」之相關措施於今日生效，其員工上班值勤需要有接種疫苗紀錄。「疫苗通行證」在計劃生效前一星期，領展亦在其位於黃大仙、沙田、天水圍和東涌的商場進行了演習。

疫苗通行證分主動及被動【下一頁】

為感謝租戶對推行「疫苗通行證」的支持，領展及其街市整體承租商今日開始分批向旗下52個鮮活街市的租戶免費派發新型冠狀病毒病抗原快速測試套裝，鼓勵檔主及其員工自願檢測，以保護自己和其他人的健康，以及協助截斷社區內的隱形傳播鏈。

領展行政總裁王國龍表示，鮮活街市是社區中不可或缺的一部分，為本地居民提供生活必需品，團隊致力為租戶和公眾提供安全的環境。

相關文章：【疫苗通行證】金管局強烈鼓勵金融機構對員工實施疫苗通行證　不實施者兩周內須詳細解釋

相關文章：【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）

港股 領展房產基金（00823） 王國龍 街市 安心出行 疫苗通行證 冠狀病毒 QR Code 領展 商場
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