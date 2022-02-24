【Tesla】Tesla加州工廠違反空氣清潔法　遭罰款214萬

電動車因不會排放廢氣及造成空氣污染而受大眾歡迎。然而，電動車製造商Tesla的加州車廠近日卻因空氣污染問題，違反了《空氣清潔法》，遭到美國國家環境保護局罰款，Tesla同意支付27.5萬美元（約214萬港元）罰款。

據《TechCrunch》報道，美國國家環境保護局發現由2016年至2019年9月，Tesla違反了美國《空氣清潔法》中「汽車表面塗層有害空氣污染物國家排放標準」的規定，其加州工廠使用了含有甲醛、乙苯、萘、二甲苯等有害塗料，對人體健康及環境造成影響。

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美國國家環境保護局亦指控Tesla，未能制定或實施已承諾的計畫，盡量減少汽車塗裝過程中，混合材料所產生的有害空氣污染物排放。Tesla亦沒有進行每月排放計算，及沒有收集和保存與有害空氣污染物排放率相關的紀錄。

事實上，這並非Tesla首次被美國國家環境保護局點名。早於2019年，Tesla就因未能遵守設備洩漏的空氣排放標準、未能遵守對產生危險廢物的管理要求、未能對設施產生的固體廢物作危險廢物評估，而被罰款3.1萬美元（約24萬港元）。當時，Tesla還需要為加州佛利蒙市消防局購買5.5萬美元（約43萬港元）的應急設備。

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責任編輯：吳嘉雯

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