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【石Sir午市閒談】今日推介東岳集團｜昆侖能源、中信股份、威高股份、中國電力、環球新材國際最新部署

股市 13:07 2022/02/24

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恒生指數中午收報22925點，跌734點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介東岳 （00189） ，另亦會分析中信 （00267） 、威高 （01066） 、中國電力 （02380） 、昆侖能源 （00135） 、環球新材國際 （06616） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中信股份（00267） 威高股份（01066） 環球新材國際（06616） 中國電力（02380） 中國投資基金公司（00612） 比亞迪電子（00285） 昆侖能源（00135）

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