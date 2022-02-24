【VR商機】引入生化危機VR遊戲　開發商看好疫後VR娛樂

▲ Capcom開發的《生化危機》衍生VR遊戲《Resident Evil: Valiant Raid》確定登陸香港，營運方看好疫後VR娛樂發展。（資料圖片）

港人喜歡對付病毒喪屍的電子遊戲《生化危機》系列，該作品的VR遊戲即將登陸荔枝角D2 Place，是原廠Capcom首度授權給海外地區，營運方期望用此大品牌打開本地VR娛樂市場，看好疫後發展。

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由日本遊戲公司Capcom開發的電子遊戲《生化危機》系列全球銷量已逾1億套，多次改編影視作品，在流行文化及經濟產業有巨大影響。衍生VR遊戲《Resident Evil: Valiant Raid》確定登陸香港，最多4人合作擊退喪屍，遊戲原是日本直營店限定，批出授權引入香港屬天時地利使然。維亞科技國際有限公司首席營運總監徐美姬 (Maggie)表示，公司認為遊戲有相當潛力，加上與Capcom有過合作經驗，再憑充足準備計劃書讓廠方看到誠意及細節，最終以近半年時間落實計劃，獲原廠充分支援，提供英語劇情配音等。

疫下開發營運轉陣

疫情令港人無法遊日，更難接觸到這個2019年推出的日本限定VR遊戲，VR娛樂埸地要面對不時收緊的防疫營業措施，Maggie表示在僅有營業時間下去年仍錄得8成門市增長。另商業方案表現更增長1倍，主要用於遙距訓練等。她坦言疫情初期有影響到公司的研發流程，因為開發內容需要多個部門團隊合作，要重新安排各部門小數人員換班工作，作部門間的溝通節點實現上傳下達，僅花了一個星期左右轉換工作模式。另外調配開發資源，降低遊戲項目人手，轉為應付企業方案，優先滿足商業客戶。

親子市場有商機

徐認為港人近年對VR娛樂的認知大為提高及年齡層擴大，從門市客路反映小朋友至50餘歲白領都有，公司擁有VR硬件及軟件開發能力，已有30款作品面世，亦曾和其他品牌角色聯乘合作，累積相當經驗。即使有高水準原創喪屍射擊作品，《生化危機》以強烈浸沉式電影故事感為特點兩者並存，期待在香港有爆炸性發展。她看到現今世代小朋友和家長都接受VR娛樂，亦有公司會使用VR內容作訓練、團隊建立等，已不再局限於青年人及科技愛好者，但家用設備普及度就仍不及歐美地區。

Maggie認為在傳統媒體宣傳外，於社交平台曝光能接觸更多年齡層，舉辦線下線上的獎金比賽，以吸引玩家接觸與認識品牌，尋找特許經營合作夥伴等。另有跟不同企業合作、推出家用版本等。作品主題有低年輕向的動漫主題，同時親子市場亦是未來商機，公司門市留意到不少年輕父母都會親身落場和子女體驗VR遊戲。

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記者：王浩賢