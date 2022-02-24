▲ 【香港經濟】摩根士丹利再降本港GDP增長預估至1% 指疫情負面影響削弱政府刺激措施

本港政府昨公布財政預算案推出1,091億元一次性紓困措施。不過，摩根士丹利表示，由於本港爆發嚴重的Omicron疫情，料社會距離限制延續至今年年中，即使府推出強勁的刺激措施，但要服務業復甦仍有掣肘，故再下調本港GDP增長預測100個基點至1%。

該行指，港府將2022至23年度赤字率定在1.9%，稍較預期為好，即意味將本港GDP推高2.6個百分點。然而，自2月1日起，第五波疫情未見緩和，年初至今的確診個案已是2020至21年的4.3倍。

下半年經濟才回復增長

因此，政府延長社交距離限制至4月20日，並同時宣布3月進行3次全民檢測。該行認為在基本情境下，現行的防疫措施料延至今年年中。這將削弱本港服務業（佔香港4成GDP），並導致失業率飆升及中小企陷破產，同時觸發第二波住宅和企業投資的衝擊。

摩根士丹利相信，要待至下半年及社交距離限制重新放寬，才會錄得經濟增長。目前該行預計上半年GDP跌0.6%，下半年溫和回升至2.5%，但依然下行風險頗大。

在最壞情況下，新冠疫情在首季仍未被遏止，而在第2季進行全面封城，雖有利阻止疫情擴散，但料全年GDP跌2%，至第4季才稍為轉正。

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編輯：姚卓然