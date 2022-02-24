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【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股跌5成創2009年以來新低　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）

股市 16:42 2022/02/24

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一文看清石油黃金股市最新表現

俄羅斯與烏克蘭的局勢再升級，俄羅斯總統普京宣布，決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動，外電指俄羅斯軍隊已經登陸烏克蘭的重要貿易港口奧迪沙，首都基輔傳出爆炸聲。烏克蘭外交部指，普京已經對烏克蘭全面「宣戰」，美國總統拜登發表聲明，將與G7元首會面追究俄羅斯責任。

烏克蘭局勢急速惡化，俄羅斯莫斯科證券交易所恢復交易後，俄羅斯RTS指數一度跌五成，跌穿700關口，創自2009年以來新低。另外，俄羅斯央行表示，將會通過外匯掉期操作，增加達50億美元的流動性。環球股市齊下挫，黃金、石油價格就急升，以下速覽最新環球資本市場異動：

（更新時間：16：42）

股市

美股：道指期貨跌曾逾800點，現跌660點或2%；納指期貨跌338點或2.5%。詳細報道｜可見【下一頁】

港股：港股午市早段跌800點，失守23000點，收市報22901點，跌3.2%或758點。詳細報道｜可見【下一頁】

A股：滬深300指數跌1.7%，收盤報3429點。

俄股：莫斯科交易所將於當地時間早上10時恢復交易，開盤後即插水，破700點關口，跌五成，是自2009年以來的低位，現報613點，跌50%。俄羅斯聖彼得堡交易所繼續停止營業。

亞股：日經指數跌1.8%，收報25970點；台灣TAIEX跌2.55%，收報17594點。

歐股：STOXX50指數跌2.6%；德國DAX指數跌3.2%；法國CAC40指數跌3%；波蘭華沙WIG20指數跌7.1%。

商品、Bitcoin

貴金屬：現貨黃金升34.9美元或1.83%，每盎司1945.30美元。現貨白銀升2.39%至25.14美元。詳細報道｜【下一頁】

石油：布蘭特期油自2014年首度升穿100美元，現升5.6%至102.23美元。紐約期油升5.2%至96.86美元。詳細報道｜【下一頁】

加密貨幣：比特幣Bitcoin 24小時跌幅達9%，一度失35000美元，現報35427美元，跌7.1%。

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