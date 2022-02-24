【俄烏衝突】俄軍被指全面進攻烏克蘭、俄股大跌兩成　一文看清石油黃金股市最新表現（不斷更新）

▲ 一文看清石油黃金股市最新表現

俄羅斯與烏克蘭的局勢再升級，俄羅斯總統普京宣布，決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動，外電指俄羅斯軍隊已經登陸烏克蘭的重要貿易港口奧迪沙，首都基輔傳出爆炸聲。烏克蘭外交部指，普京已經對烏克蘭全面「宣戰」，美國總統拜登發表聲明，將與G7元首會面追究俄羅斯責任。

烏克蘭局勢急速惡化，俄羅斯莫斯科證券交易所宣布，將於當地時間早上十時恢復交易，俄羅斯RTS指數大跌兩成，但聖彼得堡股票交易所則知何時會恢復交易。環球股市齊下挫，黃金、石油價格就急升，以下速覽最新環球資本市場異動：

（更新時間：14：55）

股市

美股：道指期貨一度跌逾800點，現跌694點或2.1%，報32372點。納指期貨跌345點或2.5%。詳細報道｜可見【下一頁】

港股：港股午市早段跌800點，失守23000點，現報22936點，跌3.1%或723點。詳細報道｜可見【下一頁】

A股：滬深300指數跌2.4%。

俄股：莫斯科交易所將於當地時間早上10時恢復交易，聖彼得堡交易所停止營業。

亞股：日經指數跌1.8%，收報25970點；台灣TAIEX跌2.55%，收報17594點。

歐股：STOXX50指數期貨跌3.5%。

商品、Bitcoin

貴金屬：現貨黃金升30美元或1.6%，每盎司1940.50美元。現貨白銀升1.89%至25.01美元。詳細報道｜【下一頁】

石油：布蘭特期油自2014年首度升穿100美元，現升5.6%至102.23美元。紐約期油升5.2%至96.86美元。詳細報道｜【下一頁】

加密貨幣：比特幣Bitcoin 24小時跌幅達8%，失35000美元。

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