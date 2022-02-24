【俄烏衝突】俄軍據報已登陸烏克蘭奧迪沙　一文看清石油黃金股市最新表現、Bitcoin跌8%

▲ 俄烏兩國局勢緊張，環球股市齊挫逾2%

俄羅斯與烏克蘭的局勢再升級，俄羅斯總統普京宣布，決定在頓巴斯地區進行特別軍事行動，外電指俄羅斯軍隊已經登陸烏克蘭的重要貿易港口奧迪沙。烏克蘭駐聯合國代表指普京已經「宣戰」，美國總統拜登發表聲明，將與G7元首會面追究俄羅斯責任。

烏克蘭局勢急速惡化，環球股市齊下挫，黃金、石油價格就急升，以下速覽最新環球資本市場異動：

（更新時間：13：10）

股市

美股：道指期貨一度跌逾800點，現跌639點，報32434點，跌1.9%。納指期貨跌313點或2.3%。詳細報道｜可見【下一頁】

港股：港股午市早段跌800點，失守23000點。詳細報道｜可見【下一頁】

亞股：日經指數跌1.97%，最新報25928點；台灣TAIEX跌2.3%，最新報17628點。

歐股：STOXX 600指數期貨跌逾3%。

商品、Bitcoin

貴金屬：現貨黃金升30美元或1.57美元，每盎司1939美元。現貨白銀升1.57%至24.94美元。詳細報道｜【下一頁】

石油：布蘭特期油自2014年首度升穿100美元，現升近5%至101美元。紐約期油升近5%至96.54美元。詳細報道｜【下一頁】

加密貨幣：比特幣Bitcoin 24小時跌幅達8%，失35000美元。

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