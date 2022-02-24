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【業績│收租股】希慎去年基本溢利跌2.8%末期息維持1.17元　利蘊蓮：香港抗疫3年疲態盡現

股市 12:32 2022/02/24

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【業績│收租股】希慎去年基本溢利跌2.8%末期息維持1.17元　利蘊蓮：香港抗疫3年疲態盡現

希慎興業 （00014） 公布，去年基本溢利下跌2.8%至23.3億元，列帳溢利虧轉盈，為13.83億元，第二次中期股息維持1.17元；全年股息1.44元。希慎指，疫情令寫字樓業務繼續受壓，而零售業則稍見復甦，集團營業額及經常性基本溢利分別跌2.7%及2.8%。

寫字樓商舖租金水平仍向下

寫字樓出租率去年跌1個百分點至94%，營業額跌4.7%。希慎指，香港寫字樓租賃市場需求下降，租金因而受壓。由於主要租戶相繼縮減業務規模，中環及灣仔／銅鑼灣次級市場受最大影響，希慎利園組合的續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平下滑至負數水平。按出租面積計，今年約32%寫字樓租約到期。

大摩評希慎與恒地合作發展土瓜灣重建項目【下一頁】

集團商舖業務組合的營業額增加1.3%至16.2億元，其中包括1.12億元按營業額收取的租金，按年大增1.5倍；截至去年底出租率升3個百分點至99%，但年內續約、租金檢討及新出租物業的平均租金水平仍然向下。希慎指，跨境客流仍基本停滯，遊客消費微乎其微，各零售行業的復甦，仍有賴來自內地與海外的遊客量上升。按出租面積計，今年約38%商舖租約到期。

希慎大埔住宅項目第二季左右開售

希慎指，大埔住宅項目將於第二季左右開售，而希慎去年投得加路連山道項目，為利園拓展策略取得一塊重要拼圖，當項目於 2026 年落成時，覆蓋整個利園區的區域連接計劃亦將完成，其中包括由銅鑼灣港鐵站至加路連山道的全天候行人通道系統。

主席利蘊蓮表示，全球將繼續受到疫情的重大衝擊。香港現正步入境況維艱的第三年，疲態盡現，宏觀層面正面對利率上揚、潛在通脹、失業率上升及國家政策變化等，而全球地緣政治局勢則持續緊張，但香港與大灣區其他地區的連繫日益緊密，有潛力在區內發展中擔任重要的角色，希慎把握各策略增長支柱帶來的機遇，並強化及改進核心物業組合。

相關文章：【地產商聯手】恒地土瓜灣庇利街項目引入希慎、帝國集團投資　每呎資本投入16,990元（第二版）

相關文章：【可持續發展】希慎及華懋與6家銀行簽訂129.5億元五年期綠色貸款　資金用於加路連山道項目

港股 業績公布 疫情 利蘊蓮 利園 Lees Garden 希慎興業（00014） 希慎 收租股 銅鑼灣

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