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【個人電腦】2021年美國PC出貨量增長1%　達1.35億部

科技 13:00 2022/02/24

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Chromebook已連續第二個季度出貨量下跌，較2020年第四季度下降了73%。（Google官網截圖）

Omicron疫情仍然持續，繼續帶來全球供應鏈緊張問題，這在科技產品方面尤為嚴重。不過，日前技術市場分析公司Canalys發表最新報告表示，儘管美國的個人電腦（PC）出貨量，在2021年第四季按年跌28%，但全年計仍有1%增長，總數達1.35億部。

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該報告提到，上季度桌上型電腦（Deskop）、手提電腦（Notebook）、工作站（Workstation）和平板電腦（Tablets）的總出貨量為3,380萬部。手提電腦出貨量按年下降28%至1,750部，主要是由於教育市場達到飽和，Chromebook出現下滑。由於消費者需求明顯放緩，平板電腦出貨量縮減31%，至1,270萬台。但桌上型電腦是表現最好的類別，按年增長了9%，達到360萬部，原因是企業內部工作的商業投資繼續增加。

預計未來數年   保持高於疫情前出貨量水平

Canalys研究分析師Brian Lynch表示，雖然2021年第四季度的PC出貨量不及全年表現搶眼，但在強勁的商業需求下，2022年前景仍然看好。他指出：「從收入角度來看，自2020年第四季以來，商業領域是唯一保持上升出貨量的水平，PC供應商的收入增長了13%，逾90億美元（約700億港元）。」

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Lynch認為，來到2022年上半年，企業仍會為員工配備合適的PC，以滿足他們日益增長的日常需求。雖然消費領域的需求已經減弱，但預計在未來數年將保持高於疫情前的出貨量水平。

HP排名第一   Dell位居第二

各大PC品牌排行榜方面，如不包括平板電腦市場，惠普（HP）的全年出貨量在2021年領先於所有供應商，達到2.590萬部。戴爾（Dell）則在第四季度取得第一名，而全年的出貨量亦達2,200萬部位居第二。聯想（Lenovo）則取得第三名，較2020年增長了11%。蘋果（Apple）和宏碁（Acer）亦躋身前五名，兩者在2020年都有增長。

Chromebook第四季出貨量   按年跌73%

值得一提的是，Chromebook已連續第二個季度出貨量下跌，較2020年第四季度下降了73%。Lynch表示，這是因為疫情初期帶來了教育領域對PC需求的激增，因此在出貨量高峰後出現下降是預期之內。他補充：「來到2023/24學年，教育市場預料將恢復高水平的出貨量，因為學校正尋求更新款的PC設備，並對具有更好規格的設備有所需求，例如更大的顯示屏和更快的處理器等，這都將為Chromebook供應商提供新的商機。」

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平板電腦出貨量    Apple繼續領放

至於平板電腦方面，蘋果在第四季度和全年都保持了其主導地位，2021年iPad出貨量為1,910萬部，但就較2020年下降17%。亞馬遜（Amazon）和三星（Samsung）分別以1,090萬部和790萬部獲得第二和第三名，成為美國主要的Android供應商。但與2020年同期相比，亞馬遜和三星的假日季節需求都相對疲軟。至於微軟和聯想則分別排名第四和第五。

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責任編輯：陳卓賢

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