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【業績│銀行股】東亞去年純利升46%　派末期息每股0.35元、按年大增逾7成

股市 12:17 2022/02/24

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東亞 （00023） 去年純利52.7億元，按年大升45.8%。派末期息每股0.35 元，連同去年10月派息的中期息每股0.35 元，全年合共派息每股0.7元，較去年大增75%。東亞解釋，純利增加主要是由於內地業務減值損失大減，服務費及佣金淨收入改善，以及出售東亞人壽錄9.02億元收益所致。

集團淨利息收入受利率持續低企影響受壓，儘管賺取利息之平均資產增加4.7%，但全年淨息差由1.48%收窄至1.37%，導致淨利息收利減少3.2%至111.85億元。然而，管理層認為有關情況下半年趨穩，淨利息收入較上半年升2.5%。

去年減值損失大減67% 內地業務減值貸款比率改善

服務費及佣金淨收入升5%至30.69億元，主要受惠於保單銷售佣金增長，以及本港投資市場轉趨活躍令相關費用收入上升。另外，保險業務淨溢利按年下跌，因出售東亞人壽後相關業務不再產生收入貢獻。去年不再有政府疫情補貼，亦影響集團非利息收入。

東亞期內經營收入跌5.9%至162.83億元，經營支出撇除滙率變動影響升1%至93.21億元。不過，由於集團去年減值損失大削67%至16.79億元，去年純利仍能增長。集團減值貸款比率由2020年底的1.26%降至2021年底的1.09%，其中內地業務減值貸款比率由3.1%改善至1.54%。

東亞中國去年扭虧錄淨溢利5.71億元，集團指內地貸款業務增長加快，但信貸成本仍維持在近年較低水平，同時房地產相關貸款佔比逐步下降。至於本港業務，除稅前溢利按年增長15.5％至39.41億元，主要受服務費收入增加及出售東亞人壽的一次性收益所帶動。不過集團指，持續低息環境加上與內房風險相關的負面消息，導致本港業務減值損失去年底上升，抵銷了服務費收入增加及出售東亞人壽對溢利帶來的升幅。

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港股 業績公布 東亞銀行（00023） 營收 純利 銀行
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