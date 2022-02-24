【疫下商機】營養補充品消費增加　中式湯包有追捧

▲ 市民以食療抗疫，有商戶表示營養補充品銷售升3成、中式湯包消費額增一成。（資料圖片）

疫情以來，市民對個人健康愈趨關注，配合傳統食療或營養補充品等增強抵抗力，中式湯包亦為常見選擇，有商戶反映近期營養補充品升3成，即食中式湯包銷售相對平穩。

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市民因為疫情流行，除了衛生意識加強外，亦重視提升個人免疫力，有人選擇增加運動量，亦有人會注意日常飲食習慣。食用中式湯品滋潤補身是不少市民的選擇之一。盧小姐受訪表示有「煲湯」習慣，但防疫關係多留在家後，雖然仍有不時自製「老火湯」，惟減少外出準備食材，有輔以購買即食中式湯包，花費約800元。她亦表示因為即食中式湯包的份量比較少，一家人享用大分量的花費比自己製作要貴一些。邱小姐雖然沒有飲用中式湯水，但有購入維他命營養補充品，平均消費約500元。吳太表示有服用酵素，每月花費約1,000元。

補充品消費頻度增加

事實上，本地銷售商都有看到營養補充品銷售增長，Organic Plus 創辦人陳廷章留意到旗下營養補充品銷情上升3至5成，例如維他命C、D、綠茶素、洋蔥素、益生菌等，客人平均消費約200至400元。陳續稱市民在疫下已將營養補充品視為必須品，會持續服用而較留意補充存量，看到客人回頭頻率上升，惟受第五波疫情影響人流減少，門市銷售仍見約3成增長，相對網上銷售則增加約3至4成。

另一方面，即食中式湯包在疫下銷售表現相對穩定，鴻福堂回覆查詢表示，其「自家湯」系列的銷量較為平穩，一至二月平均銷量與疫情前相若，因市民對預先包裝、加熱即食的食品需求仍大。當中如滋補美顏、強肺理肺的中式湯包較受歡迎，旗下的鮮製涼茶以清肺潤燥的款式銷量最佳。2月至今的平均消費額比第五波疫情前有約一成增加。但第五波疫情影響顯著，門市人流明顯減少，而網店銷售趨向增長。HKTVmall表示有提供近1,500款中式即飲湯、逾2,000款保健飲品，銷售表現與過去相若。

推折扣研發新產品

面對需求增加，商戶都有落力推廣，Organic Plus表示推出益生菌及酵素組合包優惠，稍後會增推可促進呼吸系統免疫力的新產品。鴻福堂會因應市民留家購入更多食物儲備，推出大額購物優惠刺激消費、另加快研發全新草本產品，包括保健茶及即飲湯包等應市。另一方面改善門市的預留產品服務、加強推廣網購平台。

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記者：王浩賢