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【烏克蘭戰爭】拜登警告俄48小時入侵 制裁北溪2號企業

環球社會熱點 11:42 2022/02/24

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路透社引述目擊者指，周三（23日）有多架坦克及軍車從俄羅斯邊境駛向頓涅茨克，當地周四（24日）傳出最少5次爆炸聲。美國總統拜登周三宣布對興建俄北溪2號天然氣管道的公司實施制裁；情報官員透露，拜登已警告烏克蘭總統澤連斯基，俄羅斯將在48小時全面入侵烏克蘭。

烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃 【下一頁】

拜登（Joe BIden）周三發表聲明，宣佈制裁興建俄北溪2號天然氣管道的Nord Stream 2 AG及行政總裁沃尼格（Matthias Warnig），表示行動屬初步制裁措施，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將毫不猶豫加大制裁。財政部亦發出許可證，授權企業在3月2日前暫停與Nord Stream 2 AG交易。

美國官員透露，拜登警告烏克蘭總統澤連斯基 （Volodymyr Zelenskyy），俄羅斯在48小時內對烏發動全面入侵，有航空報告指，俄羅斯偵察機周三在烏克蘭上空短暫飛行，侵犯烏克蘭領空。白宮亦表明，拜登無意派兵前往烏克蘭支援。

國防部估計，俄羅斯會發動空襲、巡航導彈及直接入侵，從烏東頓巴斯地區推進的同時，會與白俄羅斯接壤的北部邊境，直搗烏克蘭首都基輔。基輔政府消息人士證實已接獲美國警告。

俄羅斯官方通訊社塔斯社（TASS）周三報道指，頓涅茨克（Donetsk）人民共和國領袖普希林（Denis Pushilin）要求莫斯科協助抵抗烏克蘭入侵。路透社亦引述目擊者指，頓涅茨克周四傳出最少5次爆炸聲，有4架軍車正駛向當地；此前亦有目擊者稱，最少9架坦克及軍車從俄邊境進入。

澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度 【下一頁】

白宮認為烏東地區所謂的請求，是俄羅斯再次發起的「假旗」（false flag）行動，製造虛假危機為入侵烏克蘭提供正當理由。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，種種跡象表明俄羅斯準備短時間對烏克蘭發動大型侵略；國防部高級官員亦指，俄羅斯已集結8成士兵對烏克蘭發動全面入侵。

周三拍攝的衛星圖像顯示，俄羅斯在距離烏克蘭邊境16公里以內部署軍隊、大炮及裝甲車的設備，而莫斯科亦下令關閉與烏東接壤的羅斯托夫（Rostov）空域的飛行情報區，聲稱行動為民航航班提供安全。

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責任編輯：郭麗明

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