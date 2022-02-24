【港交所業績】港交所去年多賺9%稍遜預期、全年派息8.87元　午後跌幅擴至半成、失400元

▲ 【港交所業績】港交所去年多賺9%稍遜預期、全年派息8.87元 績前跌穿400元

港交所 （00388） 公布，去年全年盈利升9%至125.35億元，雖續創新高，但稍遜預期，港交所全年收入則增9%至209.5億元。港交所建議派發每股第二次中期息4.18元，按年少6%。港交所全年派息8.87元，按年增9%，維持90%派付比率。

單計第4季，受累港股均成交按年跌10%、按季跌24%至1260億元，港交所季度收入按年跌7%至47.3億元，盈利按年跌9%至26.7億元。

主要業務放慢大致符合預期，港交所業績稍遜預期主要受累於投資收益表現轉弱，港交所全年公司資金的投資收益淨額7.08億元，按年少16%，單計第4季更跌48%至2.48億元。

港交所績前已失守400元

受累俄羅斯烏克蘭局勢惡化，港交所股價中午已跌逾4%，至399.6元，半日成交增至22.5億元。以中午收市價計，港交所現價股息率約2.22厘。

港交所業績稍遜預期，港交所午後跌幅再擴大至逾半成，最新跌5.2%，暫報395.4元，成交增至36億元。

▲ 港交所季度業績變化

港交所未提新3年戰略

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，2021年全年現貨市場成交額、滬深港通及債券通交易量均創新高，抵銷低息環境對集團投資收益造成的影響。

他續指，即使下半年新股集資活動放慢，但交易所仍收到為數不少上市申請，而且最新推出特殊目的收購公司（SPAC）和海外發行人的新上市制度，產品組合不斷豐富，加上提供假期交易等一系列新市場微結構提升措施，深信交易所可繼續發揮「超級聯繫人」的優勢，在未來急速發展的全球資本市場中擔當越來越重要的角色。

值得注意是，港交所前任行政總裁李小加2019年提出的「3年戰略計劃」已於去年底結束，有個別投行觀望港交所會否在業績報告提及新3年計劃。

歐冠昇、港交所未在業績交代新3年計劃，但歐冠昇在報告繼續強調「立足中國、提升國際地位、迎接大趨勢及增長機遇」等大方向，也重申中國資本市場未來10年規模可從30萬億美元增大至逾100萬億美元，中外資金交流和增加速度前所未見。

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