  • 13°C
香港時間 : 2022224日 (四) 12:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

烏克蘭銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃

環球社會熱點 11:16 2022/02/24

分享：

烏克蘭正面臨俄羅斯的入侵威脅，在網絡世界亦同樣遭受攻擊。烏克蘭數碼轉型部表示，當地的銀行遭受分布式阻斷服務攻擊（Distributed Denial of Service Attack，簡稱DDoS）攻擊，多個政府部門網頁亦成為受害者。

澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度  【下一頁】

數碼轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）周三（23日）表示，下午4時另一波大型DDoS攻擊開始，多間銀行被攻擊，同時國會網站亦遭殃。據英國《天空電視台》（Sky）報稱，烏克蘭多個政府部門網頁亦無法開啟，包括外交部。

數碼轉型部指現時網絡攻擊愈來愈頻繁，公共機構及重要基建更是主要目標，亦有惡意軟件持續流通，不斷有攻擊嘗試滲透公私領域的網絡，嘗試對烏克蘭造成打擊。

美國擬擴大對俄羅斯制裁 禁出口科技產品至當地 【下一頁】

烏克蘭官員早前指出，曾有網上警告指當地的銀行﹑政府機關及國防部門可能在本周，遭遇大規模的網絡攻擊。烏克蘭指摘攻擊來自俄羅斯，惟克里姆林宮否認有參與。烏克蘭國防部及兩間銀行上周被指分別遭受網絡攻擊，但美國資訊科技公司Netscout指影響輕微。

防毒軟件公司ESET指出，烏克蘭正流傳一種能夠清除數據具殺傷力的軟件，已攻擊數百部電腦，而且可能在數個月前已發動攻勢。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
2022/02/23
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
2022/02/23
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交
2022/02/23
美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
2022/02/23
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）
2022/02/22
【烏克蘭】親俄議員拒譴責普京 被記者揮拳毆打（多圖）

你可能感興趣

特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
14:30 2022/02/23
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
15:25 2022/02/23
匈牙利將烏克蘭邊境部署軍隊 應對難民湧入
美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交
11:25 2022/02/23
美國俄羅斯外長會晤取消 布林肯：俄拒絕外交
外交 軟件 國防 烏克蘭 俄羅斯 銀行 DDoS

上一篇文章

【烏克蘭】拜登警告俄羅斯48小時入侵 制裁北溪2號企業

下一篇文章

【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
【明斯克協議】普京指不再存在 與烏東兩區建交
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
澳洲稱俄24小時內攻烏克蘭 普京對外交解決持開放態度
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月24日 時間12:00）
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
特朗普大讚天才 想照搬普京派兵做法處理美墨邊境
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款