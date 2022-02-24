【烏克蘭戰爭】烏銀行再被網絡攻擊 政府網與外交部同遭殃

烏克蘭正面臨俄羅斯的入侵威脅，在網絡世界亦同樣遭受攻擊。烏克蘭數碼轉型部表示，當地的銀行遭受分布式阻斷服務攻擊（Distributed Denial of Service Attack，簡稱DDoS）攻擊，多個政府部門網頁亦成為受害者。

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數碼轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）周三（23日）表示，下午4時另一波大型DDoS攻擊開始，多間銀行被攻擊，同時國會網站亦遭殃。據英國《天空電視台》（Sky）報稱，烏克蘭多個政府部門網頁亦無法開啟，包括外交部。

數碼轉型部指現時網絡攻擊愈來愈頻繁，公共機構及重要基建更是主要目標，亦有惡意軟件持續流通，不斷有攻擊嘗試滲透公私領域的網絡，嘗試對烏克蘭造成打擊。

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烏克蘭官員早前指出，曾有網上警告指當地的銀行﹑政府機關及國防部門可能在本周，遭遇大規模的網絡攻擊。烏克蘭指摘攻擊來自俄羅斯，惟克里姆林宮否認有參與。烏克蘭國防部及兩間銀行上周被指分別遭受網絡攻擊，但美國資訊科技公司Netscout指影響輕微。

防毒軟件公司ESET指出，烏克蘭正流傳一種能夠清除數據具殺傷力的軟件，已攻擊數百部電腦，而且可能在數個月前已發動攻勢。

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責任編輯：吳漢培