▲ 【大行報告】瑞信：市場憂現有寬鬆政策不足以紓緩經濟下行壓力、料人行續減息降準 點名逾10隻股份

今年初市場偏好由增長股轉到價值股，引致中資股大幅波動。瑞信指，內地決策官員正加倍努力以穩定疲弱的經濟，政策轉向促進經濟增，房地產限制亦見略為放鬆跡象，人行的貨幣政策亦變得更寬鬆，但市場仍對政策制定及執行存懷疑態度，並擔心現有放寬措施不足以紓緩經濟下行壓力，而且聯儲局加息及Omicron變種病毒擴散亦不利本土經濟。

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瑞信稱，要重建市場動力，在更多宏觀經濟指標及企業盈利回升前，需要有更多支持經濟增長的政策，以及更明朗化的監管環境，預期內地會繼續調低存款準備金率（RRR）、減息，推出更多財政刺激政策，放寬房地產監管，推出更多補貼等。

瑞信重申，中資股在政策支持下，將會逐步恢復重力，目前投資者預期及估值均偏低，維持恒指目標價26200點，MSCI中國指數91點，滬深300指數5760點。

瑞信看好中鐵 （00390） 、中國建築 （03311） 、安徽海螺 （00941） 、華潤水泥 （01313） 、中海外 （00688） 、華潤置地 （01109） 、海爾智家 （06690） 、長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 、港交所 （00388） 等。

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