【Google Chrome】Android版Chrome M100　將移除「精簡模式」

▲ 近年市面的無限數據計劃漸成常態，Google認為現時已沒有理由要保留「精簡模式」。（資料圖片）

由於Google近年已針對改善瀏覽器Chrome加載速度，加上採用無限流動數據計劃漸成市場常態，Goole日前宣布，即將推出的Android版Chrome M100版本，將取消「精簡模式」（Lite mode）功能。

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「精簡模式」可減少移動數據使用

Google早於2014年，首次在Android版Chrome推出該「精簡模式」，幫助用戶減少使用流動數據。由於當時許多智能手機用戶都採用分級數據計劃，如果所使用的數據超過了每月配額，就可能會被收取額外費用。在「精簡模式」下，用戶便可通過壓縮網站來幫助其更快加載，同時減少流動數據使用量。在2015年，Google再增加了完全屏蔽圖片的選項，可使用更少的數據量。

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然而，近年市面的無限數據計劃漸成常態，Google認為現時已沒有理由要保留「精簡模式」。Google表示：「近年許多國家的流動數據成本都在下降，而我們已對Chrome進行了許多改進，以進一步減少數據使用，改善網頁加載速度。」雖然「精簡模式」即將消失，但Google強調，仍會致力確保Chrome能為用戶提供快速的網站加載體驗。

Android版Chrome M100將於3月29日發布，因此這天到來前用戶仍可使用「精簡模式」。

另值得注意的是，網絡瀏覽器開發商Mozilla早前指，當瀏覽器推出至第100個版本時，用戶或會遇上網站無法正常運作的問題，因為特別提醒在3月迎來第100版的Chrome，以及5月的Firefox 100需注意上述情況。

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責任編輯：陳卓賢