【第五波疫情】中銀香港新增12分行停業、荃灣佔兩間　9分行復業

▲ 中銀香港新增12分行停業 9分行復業

中銀香港 （02388） 公佈，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，12間分行將由 2 月 24 日（星期四）起暫停營業，直至另行通知。

中銀香港表示，將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。有關分行的所有員工均嚴格遵守該行防疫措施的要求，包括於工作期間佩戴口罩及做好體溫檢測。 該行續指，會繼續密切留意有關情況，就有關個案與衞生防護中心保持緊密聯繫，全力配合做好防疫工作。

此外，早前暫停營業的9間中銀香港分行將由 2 月 24 日（星期四）起恢復營業。而因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。中銀香港已在分行採取防疫衞生措施，進入分行的客戶須量度體溫及佩戴口罩，並實施特別的客戶分流及排隊安排。

*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇*

相關文章：

【第五波疫情】滙豐再增18家分行暫停服務 累計約70家

【第五波疫情】一田、AEON、city’super調整營業時間 一文看清百貨及超市最新營業安排

【第五波疫情】工銀亞洲全線分行周一至周五4時關門 周六僅5分行營業

【第五波疫情】渣打全線分行2月26日起周六暫停營業 直至另行通告