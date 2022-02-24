【中國經濟】中國2021年共享經濟市場規模月3.69萬億人幣　按年增長9.2%

▲ 中國2021年共享經濟市場規模月3.69萬億人幣 按年增長9.2%

國家信心中心發布《中國共享經濟發展報告 （2022） 》。報告指，2021年中國共享經濟市場交易規模約3.688萬億元（人民幣，下同），按年增長9.2%，直接融資規模約2137億元，按年增長約80.3%。

當中，不同領域發展不平衡情況突出，辦公空間、生產能力和知識技能領域共享經濟發展較快，交易規模分別按年增長26.2%、14%和13.2%。而受疫情區域性爆發，以及部分城市監管政策調整等影響，共享住宿領域的交易規模按年跌3.8%。

另外，2021年在線外賣收入在全國餐飲業收入的佔比約為21.4%，按年增加4.5個百分點，在線外賣人均支出在餐飲消費支出中的佔比達21.4%，按年提高4.4個百分點。網約車客運量占出租車總客運量的比重約為31.9%，人均開支佔出行消費支出的比重為8.3%。

報告指出，共享經濟在未來發展中仍面臨問題，如平台企業存在數據過度收集甚至是非法收集、數據濫用、數據洩漏等多種潛在風險，數據安全治理面臨新挑戰，而共享經濟平台企業在拓展國際市場過程中，面臨更大的不確定性和更高的合規成本，企業「走出去」面臨新挑戰。

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