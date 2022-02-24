【異動股】丘鈦科技跌逾一成　預計子企丘鈦中國首季盈利跌一半

▲ 【異動股】丘鈦科技早市跌逾一成 預計子企丘鈦中國首季盈利跌一半

丘鈦科技 （01478） 即市跌逾一成，創逾52周新低。丘鈦科技昨晚公布全資子企「昆山丘鈦中國」今年首季預計業績，丘鈦中國料首季收入跌逾半成至介乎35億至40億元（人民幣，下同），盈利更跌49%至62%，至介乎9000萬至1.2億元。

丘鈦科技今早開市跌2%，報8.23元，已為即市高位，丘鈦股價早市跌幅不斷擴大，最新跌12%，報7.44元，成交增至4160萬元。

丘鈦中國主要從事設計、研發、 製造及銷售應用於手機、汽車及物聯網等智能移動終端的攝像頭模組，丘鈦科技於2020年底宣布擬分拆丘鈦中國A股上市，最新因應深交所要求而交代最新預計業績。

丘鈦：Android手機需求弱、蘇州疫情拖累

丘鈦科技指出，丘鈦中國營業收入增速可能下滑主因Android手機 市場受疫情反覆等多方因素影響，需求不佳。淨利潤預計下滑的原因就包括：（i）手機終端攝像頭模組市場競爭加劇，進一步壓縮毛利空間；（ii）丘鈦中國佈局的IoT和車載攝像頭模組產品收入佔比增加，但因其仍處於市場開拓階段所以持續虧損；（iii）蘇州市最低工資提升及社保繳納基數提升導致用工成本上升；及（iv）蘇州近期爆發的新型冠狀病毒疫情對供應鏈及昆山丘鈦中國生產交付的效率及成本帶來不利影響。

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