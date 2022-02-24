▲ 【保誠2378】保誠中文名稱刪去「英國」 專注亞洲及非洲市場

保誠 （02378） 擬更改公司非正式中文名稱，由「英國保誠有限公司」變更為「保誠有限公司」，3月1日起生效。保誠解釋撇除「英國」是因集團去年9月分拆 Jackson Financial Inc.（美：JXN）後，已轉而專注於亞洲及非洲市場，變更中文名稱為保誠品牌重塑的一部分。

保誠表示，中文名稱名稱僅供識別之用，而公司英文名稱保持不變，仍為「Prudential plc」。保誠的英文及中文股份簡稱亦保持不變，分別仍為「PRU」及「保誠」。

保誠指，最新變動不會影響股東權益、公司財務和營運，由於，保誠的股票上並無中文名稱，所有印有保誠英文名稱的現有已發行股票將繼續作為保誠股份的所有權憑證，可有效用於交收、買賣、 結算及登記用途。由於股東毋須交回其現有股票，因此不會就更換現有股票作出任何安排。

保誠去年9月也在香港發行股票，惟成交未見明顯提升，今日早市股價跌2%，報121.8元，成交僅2.44萬元。

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