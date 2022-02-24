【新加坡疫情】連兩日確診破2萬 專家料將見頂

新加坡衛生部早前表明，新冠肺炎Omicron變種病毒引起的疫情未到頂。當地近日連續兩日出現，單日確診個案超過2萬宗，但數目明顯較日前回落。衛生部亦指出大多數患者只有輕度病徵，而且並無大礙。當地專家估計，疫情將到見頂。

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繼日前破紀錄的逾2.6萬確診後，新加坡周三晚（23日）公布單日新增20,312確診，連續兩日超過2萬宗新感染，但數字明顯有所回落。衛生部指當地新確診多為輕度病徵患者，周三則增加逾1.7萬宗。同時，每周感染增長率由1.57下跌至1.49。

同日新加坡增加7宗新冠死亡，累計共963人死亡。衛生部數據指現有1,587名患者留院，共200人需要氧氣瓶，64人入住深切治療部，數目與周二相同。新加坡94％合資格人士已完成接種疫苗，約66％總人口已打第3針。

新加坡國立大學助理教授庫克（Alex Cook）指出，多數國家在新一輪疫情爆發起兩個月後到達高點，預計當地超過一半人口感染後，疫情即將到達頂峰。庫克表示，在疫情見頂前，醫療系統將持續繁忙，希望民眾盡力降低有關部門的負擔。

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責任編輯：吳漢培