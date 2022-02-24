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【第五波疫情】滙豐再增18家分行暫停服務　累計約70家

Hot Talk 10:20 2022/02/24

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【第五波疫情】滙豐再增18家分行暫停服務　累計約70家

HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，再新增18家滙豐分行由即日（2月24日）起暫停服務，直至另行通知。參考滙豐網頁，在此輪分行暫停營業前，滙豐已有54家分行或中小企服務中心正暫停營業。

滙豐2月24日新增停業分行名單：

名稱 地址 確診員工於分行/辦室最後上班日期
128皇后大道中分行及卓越理財中心 中環皇后大道中128-140號威享大廈 2月22日
香港仔中心分行 香港仔中心第1期地下2號舖 2月22日
長沙灣卓越理財中心及商業客戶服務中心 長沙灣道777-779號天安工業大廈地下 2月21日
太古城中心分行及
卓越理財中心		 太古城中心第1期065號舖 2月22日
愉景灣分行 大嶼山愉景灣愉景廣場地下G13， G12D及G15A號舖 2月22日
東海中心分行及
卓越理財中心		 尖沙咀東加連威老道98號東海商業中心地下G10-G11號舖 2月17日
圓方卓越理財中心 尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場（ICC）15樓1501A 及1508室 2月23日
熙華大廈分行及
卓越理財中心		 灣仔軒尼詩道71-85熙華大廈地下 2月18日
合和中心分行及
卓越理財中心		 灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A號舖 2月23日
滙豐中心分行 深旺道1號滙豐中心第一座高層地下E舖 2月23日
紅磡分行
及卓越理財中心		 紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下 2月22日
K11 Atelier
滙豐財富管理中心		 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside， K11 Atelier 9樓01， 06-08室 2月23日
九龍城卓越理財中心 九龍城福佬村道18號1樓A舖 2月22日
新都城中心分行 將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖 2月23日
德福花園分行
及卓越理財中心		 九龍灣德福廣場1期G座P15， 16號舖 2月23日
荃灣西分行及
卓越理財中心		 荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖 2月22日
屯門市廣場分行及
卓越理財中心		 屯門市廣場第二期高層地下1號舖 2月22日
元朗分行及
卓越理財中心		 元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈1-2樓，地下及地庫 2月21日

滙豐重申，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

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