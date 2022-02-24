【第五波疫情】滙豐再增18家分行暫停服務　累計約70家

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HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，再新增18家滙豐分行由即日（2月24日）起暫停服務，直至另行通知。參考滙豐網頁，在此輪分行暫停營業前，滙豐已有54家分行或中小企服務中心正暫停營業。
滙豐2月24日新增停業分行名單：
|名稱
|地址
|確診員工於分行/辦公室最後上班日期
|128皇后大道中分行及卓越理財中心
|中環皇后大道中128-140號威享大廈
|2月22日
|香港仔中心分行
|香港仔中心第1期地下2號舖
|2月22日
|長沙灣卓越理財中心及商業客戶服務中心
|長沙灣道777-779號天安工業大廈地下
|2月21日
|太古城中心分行及
卓越理財中心
|太古城中心第1期065號舖
|2月22日
|愉景灣分行
|大嶼山愉景灣愉景廣場地下G13， G12D及G15A號舖
|2月22日
|東海中心分行及
卓越理財中心
|尖沙咀東加連威老道98號東海商業中心地下G10-G11號舖
|2月17日
|圓方卓越理財中心
|尖沙咀柯士甸道西1號圓方1樓1104-1105號舖及環球貿易廣場（ICC）15樓1501A 及1508室
|2月23日
|熙華大廈分行及
卓越理財中心
|灣仔軒尼詩道71-85熙華大廈地下
|2月18日
|合和中心分行及
卓越理財中心
|灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A號舖
|2月23日
|滙豐中心分行
|深旺道1號滙豐中心第一座高層地下E舖
|2月23日
|紅磡分行
及卓越理財中心
|紅磡馬頭圍道37-39號紅磡商業中心地下
|2月22日
|K11 Atelier
滙豐財富管理中心
|尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside， K11 Atelier 9樓01， 06-08室
|2月23日
|九龍城卓越理財中心
|九龍城福佬村道18號1樓A舖
|2月22日
|新都城中心分行
|將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場二樓221-222號舖
|2月23日
|德福花園分行
及卓越理財中心
|九龍灣德福廣場1期G座P15， 16號舖
|2月23日
|荃灣西分行及
卓越理財中心
|荃灣大河道100號海之戀商場1樓1026-1037號舖
|2月22日
|屯門市廣場分行及
卓越理財中心
|屯門市廣場第二期高層地下1號舖
|2月22日
|元朗分行及
卓越理財中心
|元朗青山公路150-160號元朗滙豐大廈1-2樓，地下及地庫
|2月21日
滙豐重申，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
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