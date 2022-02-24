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【福布斯富豪榜】李嘉誠以2800億身家續蟬聯福布斯香港首富　李兆基及鄭家純身家去年大增（附排名）

Hot Talk 10:49 2022/02/24

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【福布斯富豪榜】李嘉誠以2800億身家續蟬聯福布斯香港首富

福布斯公布年度香港50大富豪排行榜，長和系李嘉誠繼續蟬聯首富寶座，身家約360億美元（約2808億港元），其次為恒基兆業 （00012） 創辦人李兆基，身家為342億美元，第三為新世界 （00017） 主席鄭家純及其家族，身家亦有264億美元。

50大富豪身家去年僅少1%

福布斯指，受出口及本土消費帶動下，香港經濟去年增長6.4%，但「清零」政策令恒指過去12個月累跌16%。即使本港經濟及股市形勢複雜多變，但香港50大富豪身家於2021年只是輕微減少0.9%至3280億美元，而且逾半富豪身家更有增長，尤其是李兆基及鄭家純。

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本港住宅樓價去年反彈，帶動長實 （01113） 股價上揚，抵銷Zoom（美：ZM）持股下滑所影響，令李嘉誠身家維持於360億美元。恒地去年以創紀錄65億美元投得中環商業地王，令李兆基身家增加12%，與李嘉誠的身家距離拉近。

鄭家純自2020年已排名第三，去年身家在周大福 （01929） 股價反彈四成下，大增43億元。

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*【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇* 

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