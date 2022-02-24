▲ 【福布斯富豪榜】李嘉誠以2800億身家續蟬聯福布斯香港首富 李兆基及鄭家純身家去年大增

福布斯公布年度香港50大富豪排行榜，長和系李嘉誠繼續蟬聯首富寶座，身家約360億美元（約2808億港元），其次為恒基兆業 （00012） 創辦人李兆基，身家為342億美元，第三為新世界 （00017） 主席鄭家純及其家族，身家亦有264億美元。

50大富豪身家去年僅少1%

福布斯指，受出口及本土消費帶動下，香港經濟去年增長6.4%，但「清零」政策令恒指過去12個月累跌16%。即使本港經濟及股市形勢複雜多變，但香港50大富豪身家於2021年只是輕微減少0.9%至3280億美元，而且逾半富豪身家更有增長，尤其是三大富豪。

本港住宅樓價去年反彈，帶動長實 （01113） 股價上揚，抵銷Zoom（美：ZM）持股下滑所影響，令李嘉誠身家維持於360億美元。恒地去年以創紀錄65億美元投得中環商業地王，令李兆基身家增加12%，與李嘉誠的身家距離拉近。

鄭家純自2020年已排名第三，去年身家在周大福 （01929） 股價反彈四成下，大增43億元。

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福布斯公布香港50大富豪

1. 長和系創辦人李嘉誠

身家：360億美元

2. 恒基兆業創辦人李兆基

身家：342億美元

3. 新世界鄭家純家族

身家：264億美元

4. 李錦記家族

身家：189億美元

5. 九龍倉首席顧問吳光正

身家：187億美元

6. 華人置業創辦人劉鑾雄

身家：137億美元

7. 新鴻基地產鄺肖郷（郭老太）

身家：132億美元

8. 嘉華及銀娛主席呂志和

身家：128億美元

9. 阿里巴巴副主席兼聯席創辦人蔡崇信

身家：91億美元

10. 伯恩光學創辦人楊建文夫婦

身家：89億美元